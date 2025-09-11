Аэропорт Краснодара возобновил работу

https://1prime.ru/20250911/aeroport-862137914.html

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара с 11 сентября открыт для приятия рейсов, возможность выполнения рейсов туда подтвердили специалисты Госкорпорации по ОрВД, сообщил Минтранс РФ. "Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов", - сообщил Минтранс РФ. Там уточнили, что "вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодар проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации. Возможность выполнения полетов в столицу Кубани подтвердили также специалисты подведомственной агентству Госкорпорации по организации воздушного движения".

