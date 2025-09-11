Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Аэропорт Краснодара возобновил работу - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/aeroport-862137914.html
Аэропорт Краснодара возобновил работу
Аэропорт Краснодара возобновил работу - 11.09.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Краснодара возобновил работу
Аэропорт Краснодара с 11 сентября открыт для приятия рейсов, возможность выполнения рейсов туда подтвердили специалисты Госкорпорации по ОрВД, сообщил Минтранс... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T16:17+0300
2025-09-11T16:18+0300
бизнес
краснодар
кубань
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862137252_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_510a6cfdec119a9c30e19cedd143d311.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара с 11 сентября открыт для приятия рейсов, возможность выполнения рейсов туда подтвердили специалисты Госкорпорации по ОрВД, сообщил Минтранс РФ. "Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов", - сообщил Минтранс РФ. Там уточнили, что "вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодар проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации. Возможность выполнения полетов в столицу Кубани подтвердили также специалисты подведомственной агентству Госкорпорации по организации воздушного движения".
https://1prime.ru/20250911/katmandu-862109424.html
краснодар
кубань
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862137252_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_6f8b755d089b5e44b8ed31049c457503.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, краснодар, кубань, росавиация
Бизнес, КРАСНОДАР, КУБАНЬ, Росавиация
16:17 11.09.2025 (обновлено: 16:18 11.09.2025)
 
Аэропорт Краснодара возобновил работу

Аэропорт Краснодара возобновил прием и отправку рейсов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗдание аэропорта Краснодар (Пашковский)
Здание аэропорта Краснодар (Пашковский) - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара с 11 сентября открыт для приятия рейсов, возможность выполнения рейсов туда подтвердили специалисты Госкорпорации по ОрВД, сообщил Минтранс РФ.
"Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов", - сообщил Минтранс РФ.
Там уточнили, что "вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодар проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации. Возможность выполнения полетов в столицу Кубани подтвердили также специалисты подведомственной агентству Госкорпорации по организации воздушного движения".
Площадь Дурбар в Лалитпуре неподалеку от Катманду - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Международный аэропорт Катманду открыт для авиарейсов
10:01
 
БизнесКРАСНОДАРКУБАНЬРосавиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала