https://1prime.ru/20250911/aeroport-862137914.html
Аэропорт Краснодара возобновил работу
Аэропорт Краснодара возобновил работу - 11.09.2025, ПРАЙМ
Аэропорт Краснодара возобновил работу
Аэропорт Краснодара с 11 сентября открыт для приятия рейсов, возможность выполнения рейсов туда подтвердили специалисты Госкорпорации по ОрВД, сообщил Минтранс... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T16:17+0300
2025-09-11T16:17+0300
2025-09-11T16:18+0300
бизнес
краснодар
кубань
росавиация
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862137252_0:139:3147:1909_1920x0_80_0_0_510a6cfdec119a9c30e19cedd143d311.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара с 11 сентября открыт для приятия рейсов, возможность выполнения рейсов туда подтвердили специалисты Госкорпорации по ОрВД, сообщил Минтранс РФ. "Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов", - сообщил Минтранс РФ. Там уточнили, что "вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодар проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации. Возможность выполнения полетов в столицу Кубани подтвердили также специалисты подведомственной агентству Госкорпорации по организации воздушного движения".
https://1prime.ru/20250911/katmandu-862109424.html
краснодар
кубань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862137252_209:0:2938:2047_1920x0_80_0_0_6f8b755d089b5e44b8ed31049c457503.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, краснодар, кубань, росавиация
Бизнес, КРАСНОДАР, КУБАНЬ, Росавиация
Аэропорт Краснодара возобновил работу
Аэропорт Краснодара возобновил прием и отправку рейсов
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Аэропорт Краснодара с 11 сентября открыт для приятия рейсов, возможность выполнения рейсов туда подтвердили специалисты Госкорпорации по ОрВД, сообщил Минтранс РФ.
"Краснодарский аэропорт с 09:00 мск 11 сентября открыт для обслуживания рейсов", - сообщил Минтранс РФ.
Там уточнили, что "вопросы обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов в аэропорт Краснодар проработала межведомственная рабочая группа, сформированная на базе Росавиации. Возможность выполнения полетов в столицу Кубани подтвердили также специалисты подведомственной агентству Госкорпорации по организации воздушного движения".
Международный аэропорт Катманду открыт для авиарейсов