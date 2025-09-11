Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Катар продолжит усилия для прекращения огня в секторе Газа - 11.09.2025
Катар продолжит усилия для прекращения огня в секторе Газа
КАИР, 11 сен - ПРАЙМ. Катар продолжит усилия для достижения прекращения огня в секторе Газа, заявил госминистр по иностранным делам страны Султан аль-Мрейхи на заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива в Сочи. "Катар продолжит усилия для прекращения огня (в Газе - ред.)", - сказал аль-Мрейхи, подчеркнув необходимость реализации принципа о двух государствах и создания палестинского государства в границах 1967 года.
КАИР, 11 сен - ПРАЙМ. Катар продолжит усилия для достижения прекращения огня в секторе Газа, заявил госминистр по иностранным делам страны Султан аль-Мрейхи на заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива в Сочи.
"Катар продолжит усилия для прекращения огня (в Газе - ред.)", - сказал аль-Мрейхи, подчеркнув необходимость реализации принципа о двух государствах и создания палестинского государства в границах 1967 года.
