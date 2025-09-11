https://1prime.ru/20250911/al-mreykhi-862127595.html

Катар продолжит усилия для прекращения огня в секторе Газа

Катар продолжит усилия для прекращения огня в секторе Газа - 11.09.2025, ПРАЙМ

Катар продолжит усилия для прекращения огня в секторе Газа

Катар продолжит усилия для достижения прекращения огня в секторе Газа, заявил госминистр по иностранным делам страны Султан аль-Мрейхи на заседании... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T13:58+0300

2025-09-11T13:58+0300

2025-09-11T13:58+0300

политика

общество

газа

катар

сочи

https://cdnn.1prime.ru/img/84191/89/841918987_0:1:848:478_1920x0_80_0_0_eeaf01ca697aebf08946f4124682e4ab.jpg

КАИР, 11 сен - ПРАЙМ. Катар продолжит усилия для достижения прекращения огня в секторе Газа, заявил госминистр по иностранным делам страны Султан аль-Мрейхи на заседании Стратегического диалога Россия - Совет сотрудничества стран Персидского залива в Сочи. "Катар продолжит усилия для прекращения огня (в Газе - ред.)", - сказал аль-Мрейхи, подчеркнув необходимость реализации принципа о двух государствах и создания палестинского государства в границах 1967 года.

https://1prime.ru/20250911/katar-862106970.html

газа

катар

сочи

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , газа, катар, сочи