Петербург получит казначейский инфраструктурный кредит - 11.09.2025, ПРАЙМ
Петербург получит казначейский инфраструктурный кредит
Петербург получит казначейский инфраструктурный кредит - 11.09.2025, ПРАЙМ
Петербург получит казначейский инфраструктурный кредит
Санкт-Петербург получит казначейский инфраструктурный кредит в размере 10 миллиардов рублей на создание инженерных объектов для всесезонного морского курорта... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T10:30+0300
2025-09-11T10:30+0300
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург получит казначейский инфраструктурный кредит в размере 10 миллиардов рублей на создание инженерных объектов для всесезонного морского курорта "Санкт-Петербург Марина", сообщила пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова. Отмечается, что на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина подведены итоги конкурсного отбора инфраструктурных проектов на получение казначейских инфраструктурных кредитов и одобрено финансирование ряда проектов с использованием средств, привлекаемых через этот механизм. "В перечне инфраструктурных проектов, получивших высокую итоговую оценку, - создание всесезонного морского курорта "Санкт-Петербург Марина" в Горской. На строительство канализационного коллектора Горская - ТКК Конная Лахта Северной столице одобрен казначейский инфраструктурный кредит в размере 10 миллиардов рублей со сроками реализации с 2026 до 2028 года", - говорится в сообщении. По словам Беглова, для реализации проекта "Санкт-Петербург Марина" уже утверждена документация по планировке территории, подготовлены и внесены предложения по корректировке правил землепользования и застройки. В настоящее время разрабатывается документация по планировке объектов улично-дорожной инфраструктуры будущего кластера. "Санкт-Петербург Марина" - наш мегапроект. Курорт станет новой точкой притяжения для горожан, позволит повысить привлекательность Петербурга для гостей города - привлечь дополнительно не менее 1,3 миллиона туристов. Благодаря федеральной поддержке мы сможем уже в следующем году приступить к строительству канализационного коллектора - одного из ключевых инженерных сооружений будущего туристского центра", - привели в администрации слова Беглова. Всесезонный морской курорт "Санкт-Петербург Марина" формируется в Петербурге по поручению президента РФ о создании круглогодичных морских курортов в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство".
10:30 11.09.2025
 
Петербург получит казначейский инфраструктурный кредит

Беглов: Петербург получит инфраструктурный кредит на 10 миллиардов рублей

© РИА Новости . Алексей Даничев | Перейти в медиабанкВид с колоннады Исаакиевского собора на Васильевский остров
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург получит казначейский инфраструктурный кредит в размере 10 миллиардов рублей на создание инженерных объектов для всесезонного морского курорта "Санкт-Петербург Марина", сообщила пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова.
Отмечается, что на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина подведены итоги конкурсного отбора инфраструктурных проектов на получение казначейских инфраструктурных кредитов и одобрено финансирование ряда проектов с использованием средств, привлекаемых через этот механизм.
"В перечне инфраструктурных проектов, получивших высокую итоговую оценку, - создание всесезонного морского курорта "Санкт-Петербург Марина" в Горской. На строительство канализационного коллектора Горская - ТКК Конная Лахта Северной столице одобрен казначейский инфраструктурный кредит в размере 10 миллиардов рублей со сроками реализации с 2026 до 2028 года", - говорится в сообщении.
По словам Беглова, для реализации проекта "Санкт-Петербург Марина" уже утверждена документация по планировке территории, подготовлены и внесены предложения по корректировке правил землепользования и застройки. В настоящее время разрабатывается документация по планировке объектов улично-дорожной инфраструктуры будущего кластера.
"Санкт-Петербург Марина" - наш мегапроект. Курорт станет новой точкой притяжения для горожан, позволит повысить привлекательность Петербурга для гостей города - привлечь дополнительно не менее 1,3 миллиона туристов. Благодаря федеральной поддержке мы сможем уже в следующем году приступить к строительству канализационного коллектора - одного из ключевых инженерных сооружений будущего туристского центра", - привели в администрации слова Беглова.
Всесезонный морской курорт "Санкт-Петербург Марина" формируется в Петербурге по поручению президента РФ о создании круглогодичных морских курортов в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство".
Осень в Санкт-Петербурге - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Петербург и Ташкент намерены развивать сотрудничество
9 сентября, 17:16
 
