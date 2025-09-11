https://1prime.ru/20250911/beglov-862111222.html

Петербург получит казначейский инфраструктурный кредит

Петербург получит казначейский инфраструктурный кредит - 11.09.2025, ПРАЙМ

Петербург получит казначейский инфраструктурный кредит

Санкт-Петербург получит казначейский инфраструктурный кредит в размере 10 миллиардов рублей на создание инженерных объектов для всесезонного морского курорта... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T10:30+0300

2025-09-11T10:30+0300

2025-09-11T10:30+0300

экономика

бизнес

россия

финансы

санкт-петербург

рф

александр беглов

марат хуснуллин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862111064_0:174:3020:1873_1920x0_80_0_0_abc6408270c5c6971c294c6704eb1f44.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. Санкт-Петербург получит казначейский инфраструктурный кредит в размере 10 миллиардов рублей на создание инженерных объектов для всесезонного морского курорта "Санкт-Петербург Марина", сообщила пресс-служба администрации губернатора города Александра Беглова. Отмечается, что на заседании президиума правительственной комиссии по региональному развитию под руководством вице-премьера РФ Марата Хуснуллина подведены итоги конкурсного отбора инфраструктурных проектов на получение казначейских инфраструктурных кредитов и одобрено финансирование ряда проектов с использованием средств, привлекаемых через этот механизм. "В перечне инфраструктурных проектов, получивших высокую итоговую оценку, - создание всесезонного морского курорта "Санкт-Петербург Марина" в Горской. На строительство канализационного коллектора Горская - ТКК Конная Лахта Северной столице одобрен казначейский инфраструктурный кредит в размере 10 миллиардов рублей со сроками реализации с 2026 до 2028 года", - говорится в сообщении. По словам Беглова, для реализации проекта "Санкт-Петербург Марина" уже утверждена документация по планировке территории, подготовлены и внесены предложения по корректировке правил землепользования и застройки. В настоящее время разрабатывается документация по планировке объектов улично-дорожной инфраструктуры будущего кластера. "Санкт-Петербург Марина" - наш мегапроект. Курорт станет новой точкой притяжения для горожан, позволит повысить привлекательность Петербурга для гостей города - привлечь дополнительно не менее 1,3 миллиона туристов. Благодаря федеральной поддержке мы сможем уже в следующем году приступить к строительству канализационного коллектора - одного из ключевых инженерных сооружений будущего туристского центра", - привели в администрации слова Беглова. Всесезонный морской курорт "Санкт-Петербург Марина" формируется в Петербурге по поручению президента РФ о создании круглогодичных морских курортов в рамках федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал" национального проекта "Туризм и гостеприимство".

https://1prime.ru/20250909/sotrudnichestvo-862025127.html

санкт-петербург

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, финансы, санкт-петербург, рф, александр беглов, марат хуснуллин