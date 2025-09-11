https://1prime.ru/20250911/belgorod-862105624.html

Работу крупных ТЦ вновь приостановили в Белгороде и Белгородском районе

Работу крупных ТЦ вновь приостановили в Белгороде и Белгородском районе - 11.09.2025, ПРАЙМ

Работу крупных ТЦ вновь приостановили в Белгороде и Белгородском районе

Работу крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе вновь приостановлена из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T08:53+0300

2025-09-11T08:53+0300

2025-09-11T08:53+0300

бизнес

россия

белгород

белгородская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862105448_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_2b929db30ff7dc1b5d345cce27f96de9.jpg

БЕЛГОРОД, 11 сен - ПРАЙМ. Работу крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе вновь приостановлена из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В среду власти временно приостановили работу крупных торговых центров, летних площадок кафе и ресторанов. Занятия в образовательных учреждениях переведены на дистанционный формат. "Сегодня, к сожалению, не сможем разрешить работу крупных торговых центров. Как и вчера, школы у нас работают в дистанционном формате. Если есть возможность, дети максимально должны оставаться дома, как те, которые ходят в детские сады, так и те, которые ходят в школы", - сказал Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале.

https://1prime.ru/20250805/fsb-860326738.html

белгород

белгородская область

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия, белгород, белгородская область