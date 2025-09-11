https://1prime.ru/20250911/belgorod-862105624.html
Работу крупных ТЦ вновь приостановили в Белгороде и Белгородском районе
Работу крупных ТЦ вновь приостановили в Белгороде и Белгородском районе - 11.09.2025, ПРАЙМ
Работу крупных ТЦ вновь приостановили в Белгороде и Белгородском районе
Работу крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе вновь приостановлена из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T08:53+0300
2025-09-11T08:53+0300
2025-09-11T08:53+0300
бизнес
россия
белгород
белгородская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862105448_0:102:3083:1836_1920x0_80_0_0_2b929db30ff7dc1b5d345cce27f96de9.jpg
БЕЛГОРОД, 11 сен - ПРАЙМ. Работу крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе вновь приостановлена из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В среду власти временно приостановили работу крупных торговых центров, летних площадок кафе и ресторанов. Занятия в образовательных учреждениях переведены на дистанционный формат. "Сегодня, к сожалению, не сможем разрешить работу крупных торговых центров. Как и вчера, школы у нас работают в дистанционном формате. Если есть возможность, дети максимально должны оставаться дома, как те, которые ходят в детские сады, так и те, которые ходят в школы", - сказал Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
https://1prime.ru/20250805/fsb-860326738.html
белгород
белгородская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862105448_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_786cba7c00650219258531eb809ed835.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, белгород, белгородская область
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Белгородская область
Работу крупных ТЦ вновь приостановили в Белгороде и Белгородском районе
Гладков: работу крупных ТЦ вновь приостановили в Белгороде и Белгородском районе
БЕЛГОРОД, 11 сен - ПРАЙМ. Работу крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе вновь приостановлена из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В среду власти временно приостановили работу крупных торговых центров, летних площадок кафе и ресторанов. Занятия в образовательных учреждениях переведены на дистанционный формат.
"Сегодня, к сожалению, не сможем разрешить работу крупных торговых центров. Как и вчера, школы у нас работают в дистанционном формате. Если есть возможность, дети максимально должны оставаться дома, как те, которые ходят в детские сады, так и те, которые ходят в школы", - сказал Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде