Работу крупных ТЦ вновь приостановили в Белгороде и Белгородском районе - 11.09.2025
Работу крупных ТЦ вновь приостановили в Белгороде и Белгородском районе
Работу крупных ТЦ вновь приостановили в Белгороде и Белгородском районе - 11.09.2025, ПРАЙМ
Работу крупных ТЦ вновь приостановили в Белгороде и Белгородском районе
Работу крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе вновь приостановлена из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области... | 11.09.2025
2025-09-11T08:53+0300
2025-09-11T08:53+0300
бизнес
россия
белгород
белгородская область
БЕЛГОРОД, 11 сен - ПРАЙМ. Работу крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе вновь приостановлена из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. В среду власти временно приостановили работу крупных торговых центров, летних площадок кафе и ресторанов. Занятия в образовательных учреждениях переведены на дистанционный формат. "Сегодня, к сожалению, не сможем разрешить работу крупных торговых центров. Как и вчера, школы у нас работают в дистанционном формате. Если есть возможность, дети максимально должны оставаться дома, как те, которые ходят в детские сады, так и те, которые ходят в школы", - сказал Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
белгород
белгородская область
бизнес, россия, белгород, белгородская область
Бизнес, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Белгородская область
08:53 11.09.2025
 
Работу крупных ТЦ вновь приостановили в Белгороде и Белгородском районе

Гладков: работу крупных ТЦ вновь приостановили в Белгороде и Белгородском районе

© РИА Новости . Антон Вергун | Перейти в медиабанкВид на центральную часть Белгорода
БЕЛГОРОД, 11 сен - ПРАЙМ. Работу крупных торговых центров в Белгороде и Белгородском районе вновь приостановлена из-за оперативной обстановки, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
В среду власти временно приостановили работу крупных торговых центров, летних площадок кафе и ресторанов. Занятия в образовательных учреждениях переведены на дистанционный формат.
"Сегодня, к сожалению, не сможем разрешить работу крупных торговых центров. Как и вчера, школы у нас работают в дистанционном формате. Если есть возможность, дети максимально должны оставаться дома, как те, которые ходят в детские сады, так и те, которые ходят в школы", - сказал Гладков в видео, опубликованном в его Telegram-канале.
ФСБ сорвала покушение на гендиректора предприятия ОПК в Белгороде
5 августа, 09:49
 
