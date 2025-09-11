Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На ЗАЭС прокомментировали атаку БПЛА на учебный центр станции - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/bpla-862157888.html
На ЗАЭС прокомментировали атаку БПЛА на учебный центр станции
На ЗАЭС прокомментировали атаку БПЛА на учебный центр станции - 11.09.2025, ПРАЙМ
На ЗАЭС прокомментировали атаку БПЛА на учебный центр станции
Атака беспилотниками на учебный центр Запорожской АЭС является крайне опасным действием, направленным на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации,... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T21:57+0300
2025-09-11T21:59+0300
энергодар
европа
рф
запорожская аэс
всу
общество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116373_0:117:3225:1931_1920x0_80_0_0_f664780ce2957af7b3d4e510a81fd955.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Атака беспилотниками на учебный центр Запорожской АЭС является крайне опасным действием, направленным на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации, заявили в пресс-службе станции. В четверг вечером на станции заявили об атаке вражеских беспилотников учебно-тренировочного центра. Удар ВСУ пришелся по корпусу, где расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов. "Данная провокационная атака на учебный центр — очередное крайне опасное и абсолютно неприемлемое действие, направленное на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации. Удар по объекту, критически важному для поддержания высочайшей квалификации персонала, демонстрирует полное пренебрежение агрессора к нормам международной безопасности", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы ЗАЭС. Станция продолжает работу в прежнем режиме, отметили в пресс-службе. ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
https://1prime.ru/20250909/germaniya-862028023.html
энергодар
европа
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/1e/860116373_248:0:2977:2047_1920x0_80_0_0_2d045df3b61a6499f26c0936fcee675e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
энергодар, европа, рф, запорожская аэс, всу, общество
Энергодар, ЕВРОПА, РФ, Запорожская АЭС, ВСУ, Общество
21:57 11.09.2025 (обновлено: 21:59 11.09.2025)
 
На ЗАЭС прокомментировали атаку БПЛА на учебный центр станции

На ЗАЭС заявили, что атака БПЛА на учебный центр призвана запугать персонал станции

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Энергоблоки Запорожской АЭС в Энергодаре. Архивное фото
© РИА Новости . Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен - ПРАЙМ. Атака беспилотниками на учебный центр Запорожской АЭС является крайне опасным действием, направленным на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации, заявили в пресс-службе станции.
В четверг вечером на станции заявили об атаке вражеских беспилотников учебно-тренировочного центра. Удар ВСУ пришелся по корпусу, где расположен уникальный полномасштабный тренажер, используемый для подготовки оперативного персонала реакторных залов.
"Данная провокационная атака на учебный центр — очередное крайне опасное и абсолютно неприемлемое действие, направленное на запугивание персонала и дестабилизацию ситуации. Удар по объекту, критически важному для поддержания высочайшей квалификации персонала, демонстрирует полное пренебрежение агрессора к нормам международной безопасности", - сообщили в Telegram-канале пресс-службы ЗАЭС.
Станция продолжает работу в прежнем режиме, отметили в пресс-службе.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это самая крупная по числу блоков и установленной мощности АЭС в Европе: на станции насчитываются шесть энергоблоков мощностью по одному гигаватту. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ.
Министр обороны Германии Борис Писториус - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Писториус анонсировал новую инициативу по поддержке дальних ударов ВСУ
9 сентября, 18:22
 
ЭнергодарЕВРОПАРФЗапорожская АЭСВСУОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала