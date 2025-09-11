https://1prime.ru/20250911/britaniya-862118583.html
Великобритания будет массово производить БПЛА-перехватчики для Украины
Великобритания будет массово производить БПЛА-перехватчики для Украины - 11.09.2025, ПРАЙМ
Великобритания будет массово производить БПЛА-перехватчики для Украины
Великобритания будет массово производить дроны-перехватчики с целью поставить "тысячи" таких БПЛА Украине, сообщается на сайте правительства Великобритании. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T11:57+0300
2025-09-11T11:57+0300
2025-09-11T11:57+0300
вооружения
украина
великобритания
запад
нато
мид рф
https://cdnn.1prime.ru/img/82868/92/828689261_0:175:2997:1861_1920x0_80_0_0_c2dfb74a47afce3945fad06ffdb95595.jpg
ЛОНДОН, 11 сен - ПРАЙМ. Великобритания будет массово производить дроны-перехватчики с целью поставить "тысячи" таких БПЛА Украине, сообщается на сайте правительства Великобритании. "Великобритания будет производить и совместно с украинской промышленностью разрабатывать новейшее военное оборудование… Первый совместный проект… - это усовершенствованный беспилотник-перехватчик под названием OCTOPUS, который будет массово производиться в Великобритании. Планируется производить тысячи единиц в месяц для поставок на Украину", - говорится в пресс-релизе британского министерства обороны. Беспилотник OCTOPUS был спроектирован на Украине при поддержке британских технических специалистов. Как отмечается в пресс-релизе, стоимость его производства составляет всего 10% от стоимости производства дронов, для перехвата которых он предназначен. Глава минобороны Великобритании Джон Хили назвал проект "первым в своем роде" и сказал, что он "дает британской промышленности беспрецедентный доступ к новейшим образцам оборудования". Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://1prime.ru/20250911/kallas-862117004.html
украина
великобритания
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/82868/92/828689261_266:0:2997:2048_1920x0_80_0_0_27a7582e959a340498b3894d75d55d64.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, великобритания, запад, нато, мид рф
Вооружения, УКРАИНА, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ЗАПАД, НАТО, МИД РФ
Великобритания будет массово производить БПЛА-перехватчики для Украины
Великобритания будет массово производить беспилотники-перехватчики для Украины
ЛОНДОН, 11 сен - ПРАЙМ. Великобритания будет массово производить дроны-перехватчики с целью поставить "тысячи" таких БПЛА Украине, сообщается на сайте правительства Великобритании.
"Великобритания будет производить и совместно с украинской промышленностью разрабатывать новейшее военное оборудование… Первый совместный проект… - это усовершенствованный беспилотник-перехватчик под названием OCTOPUS, который будет массово производиться в Великобритании. Планируется производить тысячи единиц в месяц для поставок на Украину", - говорится в пресс-релизе британского министерства обороны.
Беспилотник OCTOPUS был спроектирован на Украине при поддержке британских технических специалистов. Как отмечается в пресс-релизе, стоимость его производства составляет всего 10% от стоимости производства дронов, для перехвата которых он предназначен.
Глава минобороны Великобритании Джон Хили назвал проект "первым в своем роде" и сказал, что он "дает британской промышленности беспрецедентный доступ к новейшим образцам оборудования".
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
"Реалистичный сценарий". Каллас сделала мрачное заявление об Украине