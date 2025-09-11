Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Британия готова поддержать дальнейшее развертывание войск НАТО в Польше - 11.09.2025
Британия готова поддержать дальнейшее развертывание войск НАТО в Польше
2025-09-11T17:01+0300
2025-09-11T17:01+0300
политика
общество
польша
великобритания
франция
кир стармер
дональд туск
эммануэль макрон
нато
ек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/1b/855304484_0:77:3072:1805_1920x0_80_0_0_901a7172118984fdea882a62c20542dc.jpg
ЛОНДОН, 11 сен - ПРАЙМ. Великобритания готова поддержать "любое дальнейшее развертывание войск НАТО" в Польше, заявил премьер Соединенного Королевства Кир Стармер в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Польский премьер Дональд Туск в среду объявил, что переговорил со Стармером и рядом других европейских лидеров. Он уточнил, что получил не только выражения солидарности с Польшей, но прежде всего предложения о конкретной поддержке противовоздушной обороны страны. "Обсуждая, как Великобритания и Франция могли бы укрепить оборону Польши, премьер заявил, что Великобритания готова поддержать любое дальнейшее развертывание войск НАТО в регионе", - говорится в заявлении канцелярии Стармера, опубликованном по итогу переговоров лидеров. В заявлении отмечается, что в четверг Стармер также созвонился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, они обсудили вопросы обороны НАТО. В среду министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что попросил вооруженные силы королевства рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей. Кроме того, представитель минобороны Франции Алиса Руффо объявила, что Париж также готов поддержать Варшаву и рассматривает варианты усиления противовоздушной обороны Польши в координации с союзниками. Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
общество , польша, великобритания, франция, кир стармер, дональд туск, эммануэль макрон, нато, ек, ес
Политика, Общество , ПОЛЬША, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, ФРАНЦИЯ, Кир Стармер, Дональд Туск, Эммануэль Макрон, НАТО, ЕК, ЕС
17:01 11.09.2025
 
Британия готова поддержать дальнейшее развертывание войск НАТО в Польше

Стармер: Британия готова поддержать дальнейшее развертывание войск НАТО в Польше

© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley Премьер-министр Великобритании Кир Стармер
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© Фото : No 10 Downing Street/Lauren Hurley
ЛОНДОН, 11 сен - ПРАЙМ. Великобритания готова поддержать "любое дальнейшее развертывание войск НАТО" в Польше, заявил премьер Соединенного Королевства Кир Стармер в ходе переговоров с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
Польский премьер Дональд Туск в среду объявил, что переговорил со Стармером и рядом других европейских лидеров. Он уточнил, что получил не только выражения солидарности с Польшей, но прежде всего предложения о конкретной поддержке противовоздушной обороны страны.
"Обсуждая, как Великобритания и Франция могли бы укрепить оборону Польши, премьер заявил, что Великобритания готова поддержать любое дальнейшее развертывание войск НАТО в регионе", - говорится в заявлении канцелярии Стармера, опубликованном по итогу переговоров лидеров.
В заявлении отмечается, что в четверг Стармер также созвонился с канцлером Германии Фридрихом Мерцем, они обсудили вопросы обороны НАТО.
В среду министр обороны Великобритании Джон Хили сообщил, что попросил вооруженные силы королевства рассмотреть варианты усиления противовоздушной обороны НАТО над Польшей. Кроме того, представитель минобороны Франции Алиса Руффо объявила, что Париж также готов поддержать Варшаву и рассматривает варианты усиления противовоздушной обороны Польши в координации с союзниками.
Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник генштаба - первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
