В Луганске обезвредили СВУ, подготовленное для теракта
В Луганске обезвредили СВУ, подготовленное для теракта
В Луганске обезвредили СВУ, подготовленное для теракта
Самодельное взрывное устройство для совершения теракта в отношении делегаций, прибывающих в Луганск на День города, обнаружили и обезвредили в четверг
ЛУГАНСК, 11 сен – ПРАЙМ. Самодельное взрывное устройство для совершения теракта в отношении делегаций, прибывающих в Луганск на День города, обнаружили и обезвредили в четверг, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах. День города отмечается в Луганске ежегодно во вторую субботу сентября. В этом году День города выпадает на 13 сентября. "Коммунальными службами, занимающимися благоустройством города, обнаружено около стеллы "Луганск" на выезде в Станицу Луганскую взрывное устройство. Выявив предмет, они сообщили в правоохранительные органы", - рассказал источник. Место было оперативно оцеплено. "Специалистами на месте обнаружено самодельное взрывное устройство, состоящее из 120-миллтметрового артиллерийского снаряда, внутри - взрывчатое вещество. Все это было закамуфлировано в монтажную пену и ветки", - уточнил источник. При осмотре выявлено, что СВУ неизвлекаемое, поэтому было принято решение уничтожить накладным зарядом на месте. "Целью было совершение теракта в отношении членов делегаций, прибывающих в столицу ЛНР накануне праздника", - заявил собеседник агентства.
россия, общество, лнр
РОССИЯ, Общество , ЛНР
21:47 11.09.2025
 
В Луганске обезвредили СВУ, подготовленное для теракта

В Луганске предотвратили теракт в преддверии Дня города

© РИА Новости . Максим Блинов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Автомобиль Следственного комитета России. Архивное фото
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в медиабанк
ЛУГАНСК, 11 сен – ПРАЙМ. Самодельное взрывное устройство для совершения теракта в отношении делегаций, прибывающих в Луганск на День города, обнаружили и обезвредили в четверг, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.
День города отмечается в Луганске ежегодно во вторую субботу сентября. В этом году День города выпадает на 13 сентября.
"Коммунальными службами, занимающимися благоустройством города, обнаружено около стеллы "Луганск" на выезде в Станицу Луганскую взрывное устройство. Выявив предмет, они сообщили в правоохранительные органы", - рассказал источник.
Место было оперативно оцеплено. "Специалистами на месте обнаружено самодельное взрывное устройство, состоящее из 120-миллтметрового артиллерийского снаряда, внутри - взрывчатое вещество. Все это было закамуфлировано в монтажную пену и ветки", - уточнил источник.
При осмотре выявлено, что СВУ неизвлекаемое, поэтому было принято решение уничтожить накладным зарядом на месте.
"Целью было совершение теракта в отношении членов делегаций, прибывающих в столицу ЛНР накануне праздника", - заявил собеседник агентства.
