Расходы на покупку лекарств пора включить в ДМС, считают эксперты - 11.09.2025
Расходы на покупку лекарств пора включить в ДМС, считают эксперты
Расходы на покупку лекарств пора включить в ДМС, считают эксперты - 11.09.2025, ПРАЙМ
Расходы на покупку лекарств пора включить в ДМС, считают эксперты
Расходы на покупку лекарств пора включить в стандартные пакеты добровольного медицинского страхования (ДМС) в России, это направление является одной из наиболее | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T03:18+0300
2025-09-11T03:18+0300
финансы
россия
саудовская аравия
оаэ
юар
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862100331.jpg?1757549882
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Расходы на покупку лекарств пора включить в стандартные пакеты добровольного медицинского страхования (ДМС) в России, это направление является одной из наиболее перспективных областей для роста, рассказали РИА Новости аналитики Mains Lab. Они провели сравнительный анализ программ добровольного медицинского страхования в России, Саудовской Аравии, ОАЭ, ЮАР и Мексике и обнаружили, что РФ - единственная из перечисленных стран, где расходы на лекарства не входят в ДМС. "Лекарственное обеспечение пока не включено в стандартные пакеты, тогда как в Саудовской Аравии, ОАЭ и ЮАР оно занимает до 20% страховой премии. Это направление можно считать одной из наиболее перспективных областей для роста", - полагают эксперты. По прогнозу Mains Lab, ближайшие годы могут стать временем значительных преобразований российского рынка ДМС. "Включение лекарственного обеспечения в программы позволит расширить спектр услуг и повысить их ценность для клиентов", - уверены авторы исследования. По их данным, объем рынка ДМС в России оценивается в 4 миллиарда долларов. Для сравнения: в Саудовской Аравии он достигает 12 миллиардов, в ОАЭ — 17 миллиардов, в ЮАР — 11 миллиардов, а в Мексике — 5 миллиардов долларов. При этом в составе программ в России, как и других стран, кроме Мексики, присутствуют услуги поликлиник и стационара, а также стоматология. Не в пользу России отличается цифровая инфраструктура в этой сфере. В России обмен данными с клиниками чаще строится через электронные таблицы, звонки и письма. В свою очередь, в Саудовской Аравии, ОАЭ и ЮАР внедрены единые цифровые платформы. Автоматизация в России оценивается на уровне 10-30%, в Саудовской Аравии этот показатель составляет 80%, в ОАЭ — 90%, в ЮАР — 80%. "Как итог, сроки согласований в России составляют до 24 часов — против нескольких минут в странах Ближнего Востока и Африки. Такой контраст подчеркивает пространство для перехода на более быстрые и удобные модели взаимодействия: повышение уровня автоматизации может радикально ускорить процессы на локальном рынке", - говорится в исследовании. Вместе с тем в России оказался более высокий по сравнению с другими исследуемыми странами уровень экспертизы. "Уровень завышений в счетах в России составляет 3-5%, что ниже, чем в Саудовской Аравии и ОАЭ (10-15%) и заметно ниже, чем в ЮАР и Мексике (20-25%)", - говорится в документе. Переход на цифровые каналы обмена данными российских страховщиков с клиниками ускорил бы процессы и повысил прозрачность взаимодействия, а рост автоматизации в согласованиях и урегулировании убытков может обеспечить новый уровень эффективности. "Все это формирует пространство для поступательного развития рынка и сближения его практик с международными стандартами", - говорится в документе.
саудовская аравия
оаэ
юар
финансы, россия, саудовская аравия, оаэ, юар
Финансы, РОССИЯ, САУДОВСКАЯ АРАВИЯ, ОАЭ, ЮАР
03:18 11.09.2025
 
Расходы на покупку лекарств пора включить в ДМС, считают эксперты

Mains Lab: расходы на лекарства пора включить в стандартные пакеты ДМС

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Расходы на покупку лекарств пора включить в стандартные пакеты добровольного медицинского страхования (ДМС) в России, это направление является одной из наиболее перспективных областей для роста, рассказали РИА Новости аналитики Mains Lab.
Они провели сравнительный анализ программ добровольного медицинского страхования в России, Саудовской Аравии, ОАЭ, ЮАР и Мексике и обнаружили, что РФ - единственная из перечисленных стран, где расходы на лекарства не входят в ДМС.
"Лекарственное обеспечение пока не включено в стандартные пакеты, тогда как в Саудовской Аравии, ОАЭ и ЮАР оно занимает до 20% страховой премии. Это направление можно считать одной из наиболее перспективных областей для роста", - полагают эксперты.
По прогнозу Mains Lab, ближайшие годы могут стать временем значительных преобразований российского рынка ДМС. "Включение лекарственного обеспечения в программы позволит расширить спектр услуг и повысить их ценность для клиентов", - уверены авторы исследования.
По их данным, объем рынка ДМС в России оценивается в 4 миллиарда долларов. Для сравнения: в Саудовской Аравии он достигает 12 миллиардов, в ОАЭ — 17 миллиардов, в ЮАР — 11 миллиардов, а в Мексике — 5 миллиардов долларов.
При этом в составе программ в России, как и других стран, кроме Мексики, присутствуют услуги поликлиник и стационара, а также стоматология.
Не в пользу России отличается цифровая инфраструктура в этой сфере.
В России обмен данными с клиниками чаще строится через электронные таблицы, звонки и письма. В свою очередь, в Саудовской Аравии, ОАЭ и ЮАР внедрены единые цифровые платформы. Автоматизация в России оценивается на уровне 10-30%, в Саудовской Аравии этот показатель составляет 80%, в ОАЭ — 90%, в ЮАР — 80%.
"Как итог, сроки согласований в России составляют до 24 часов — против нескольких минут в странах Ближнего Востока и Африки. Такой контраст подчеркивает пространство для перехода на более быстрые и удобные модели взаимодействия: повышение уровня автоматизации может радикально ускорить процессы на локальном рынке", - говорится в исследовании.
Вместе с тем в России оказался более высокий по сравнению с другими исследуемыми странами уровень экспертизы. "Уровень завышений в счетах в России составляет 3-5%, что ниже, чем в Саудовской Аравии и ОАЭ (10-15%) и заметно ниже, чем в ЮАР и Мексике (20-25%)", - говорится в документе.
Переход на цифровые каналы обмена данными российских страховщиков с клиниками ускорил бы процессы и повысил прозрачность взаимодействия, а рост автоматизации в согласованиях и урегулировании убытков может обеспечить новый уровень эффективности.
"Все это формирует пространство для поступательного развития рынка и сближения его практик с международными стандартами", - говорится в документе.
 
