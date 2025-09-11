https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862142786.html

"Росатом" заявил о продолжении работы над проектом АЭС "Пакш-2"

"Росатом" заявил о продолжении работы над проектом АЭС "Пакш-2" - 11.09.2025, ПРАЙМ

"Росатом" заявил о продолжении работы над проектом АЭС "Пакш-2"

"Росатом" после решения суда ЕС, в четверг отменившего разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства с участием России двух энергоблоков АЭС... | 11.09.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Росатом" после решения суда ЕС, в четверг отменившего разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства с участием России двух энергоблоков АЭС "Пакш-2", заявил, что совместно с венгерскими партнерами продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2"."Росатом" совместно с венгерскими партнерами продолжает реализацию проекта АЭС "Пакш-2". Проект важен для экономики Венгрии, ввод АЭС позволит обеспечить страну стабильным источником доступной электроэнергии. Для госкорпорации "Росатом" первостепенной задачей остаётся выполнение проекта согласно высочайшим международным стандартам безопасности и в полном соответствии с контрактными обязательствами", - говорится в заявлении.Суд ЕС в четверг отменил разрешение Еврокомиссии на финансирование Венгрией строительства с участием России двух энергоблоков АЭС "Пакш-2", говорится в опубликованном на сайте постановлении суда.Это решение суда ЕС не установило никаких нарушений со стороны Венгрии, поэтому строительство может продолжаться в соответствии с текущим графиком, заявил венгерский министр по делам ЕС Янош Бока.Решение суда никоим образом не ограничивает и не замедляет проект АЭС "Пакш-2", напротив, в последнее время он ускорился, подчеркнул венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.Единственная в Венгрии АЭС "Пакш" расположена в 100 километрах от Будапешта и в пяти - от города Пакш. Сейчас на АЭС "Пакш" вырабатывается почти половина всей электроэнергии в Венгрии, а благодаря планируемому вводу в эксплуатацию двух новых блоков "Пакша" эта доля, как ожидается, удвоится. Для Венгрии атомная энергетика - способ обеспечить свою энергетическую безопасность, не раз подчеркивало руководство страны.АЭС "Пакш-2" с двумя энергоблоками ВВЭР-1200 поколения "III+" будет построена "под ключ". Гарантированный срок эксплуатации новых венгерских энергоблоков - 60 лет. АЭС "Пакш-2" является первым российским проектом на территории Европейского Союза. Основная лицензия на строительство АЭС "Пакш-2" была выдана венгерским регулятором в августе 2022 года. Лицензия подтверждает, что современные российские энергоблоки ВВЭР-1200 поколения "III+" отвечают самым строгим международным и европейским требованиям безопасности. В мае 2023 года года Еврокомиссия одобрила поправки к соглашениям о сооружении станции и финансировании проекта.В августе нынешнего года генеральный директор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что госкорпорация рассчитывает в ноябре 2025 года начать строительство первого блока АЭС "Пакш-2".

венгрия

