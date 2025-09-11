Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Норникель" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862143080.html
"Норникель" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Норникель" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 11.09.2025, ПРАЙМ
"Норникель" увеличил объем размещения биржевых облигаций
"Норильский никель" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 850 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T17:25+0300
2025-09-11T17:25+0300
рынок
гмк норильский никель
банк россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862142945_0:136:3075:1866_1920x0_80_0_0_c994d087e0edd2c9bc98571a94c350cb.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Норильский никель" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 850 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 6,4% годовых. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-14-USD, номинированные в долларах, с расчетами в рублях. Первоначально объем сделки ожидался в размере не менее 300 миллионов долларов. Номинал облигаций - 100 долларов, купонный период - 30 дней. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Техническая часть размещения предварительно ожидается 16 сентября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
https://1prime.ru/20250910/mishustin-862073945.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862142945_204:0:2871:2000_1920x0_80_0_0_075fd9147b9b9f55adb38df88e8627dc.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
рынок, гмк норильский никель, банк россия
Рынок, ГМК Норильский никель, банк Россия
17:25 11.09.2025
 
"Норникель" увеличил объем размещения биржевых облигаций

«Норникель» увеличил объем размещения биржевых облигаций до $850 млн

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкГодовое собрание акционеров "ОАО ГМК "Норильский никель"
Годовое собрание акционеров ОАО ГМК Норильский никель - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Годовое собрание акционеров "ОАО ГМК "Норильский никель". Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Норильский никель" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 850 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Финальный ориентир ставки купонов составляет 6,4% годовых.
Компания в четверг собирала заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-14-USD, номинированные в долларах, с расчетами в рублях. Первоначально объем сделки ожидался в размере не менее 300 миллионов долларов.
Номинал облигаций - 100 долларов, купонный период - 30 дней. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России.
Техническая часть размещения предварительно ожидается 16 сентября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
Премьер-министр России Михаил Мишустин - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Мишустин рассказал о структурной перестройке экономики
Вчера, 16:15
 
РынокГМК Норильский никельбанк Россия
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала