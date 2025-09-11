https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862143080.html

"Норникель" увеличил объем размещения биржевых облигаций

"Норникель" увеличил объем размещения биржевых облигаций - 11.09.2025, ПРАЙМ

"Норникель" увеличил объем размещения биржевых облигаций

"Норильский никель" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 850 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T17:25+0300

2025-09-11T17:25+0300

2025-09-11T17:25+0300

рынок

гмк норильский никель

банк россия

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862142945_0:136:3075:1866_1920x0_80_0_0_c994d087e0edd2c9bc98571a94c350cb.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Норильский никель" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 850 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 6,4% годовых. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-14-USD, номинированные в долларах, с расчетами в рублях. Первоначально объем сделки ожидался в размере не менее 300 миллионов долларов. Номинал облигаций - 100 долларов, купонный период - 30 дней. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Техническая часть размещения предварительно ожидается 16 сентября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".

https://1prime.ru/20250910/mishustin-862073945.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, гмк норильский никель, банк россия