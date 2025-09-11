"Норникель" увеличил объем размещения биржевых облигаций

https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862143080.html
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Норильский никель" увеличил объем размещения биржевых облигаций до 850 миллионов долларов, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Финальный ориентир ставки купонов составляет 6,4% годовых. Компания в четверг собирала заявки инвесторов на четырехлетние биржевые облигации серии БО-001Р-14-USD, номинированные в долларах, с расчетами в рублях. Первоначально объем сделки ожидался в размере не менее 300 миллионов долларов. Номинал облигаций - 100 долларов, купонный период - 30 дней. Расчеты по облигациям предполагаются в рублях по официальному курсу Банка России. Техническая часть размещения предварительно ожидается 16 сентября. Агент по размещению - ИК "Табула Раса".
