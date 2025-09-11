https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862143723.html

Эксперт рассказал о демографических проблемах на Украине

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Украина столкнулась с демографическими проблемами, с которыми не сталкивались ни в одной стране мира, заявил изданию EUobserver доктор экономических наук из института демографии и социальных исследований украинской академии наук Александр Гладун. "Украина сталкивается с демографическими проблемами, с которыми не сталкивалась ни одна другая страна", - заявил Гладун. По его словам, на демографическую ситуацию на Украине влияют не только продолжающийся военный конфликт, но и многолетняя демографическая политика, поскольку население страны продолжает сокращаться с начала 1990-х годов. В то же время издание отмечает, что хотя цифры потерь среди украинских военнослужащих полностью не обнародованы, предполагается, что уровень смертности на Украине почти в три раза превышает уровень рождаемости. Агентство УНИАН со ссылкой на министерство социальной политики Украины в начале июля сообщало, что численность трудоспособного населения на Украине по сравнению с 2021 годом сократилась на 40%. По данным ООН, с конца февраля 2022 года около 6,8 миллиона жителей Украины покинули страну. Некоторые регионы, по данным организации, обезлюдели, молодёжь уехала, а пожилые люди в основном остались. В августе 2024 года Владимир Зеленский признал рекордный отток населения с Украины и анонсировал создание нового министерства по работе с гражданами, выехавшими из страны. Как сообщал в декабре прошлого года экс-лидер запрещенной на родине украинской партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук, электронная перепись населения от кабмина зафиксировала на 1 декабря 2019 года численность населения Украины (без учета неподконтрольных Киеву до 24 февраля 2022 года территорий) в 37,3 миллиона человек. При этом, утверждал он, на октябрь 2024 года общая численность населения Украины за вычетом 6,1 миллиона жителей неподконтрольных Киеву после 24 февраля 2022 года территорий, 6,8 миллиона украинских беженцев, зафиксированных ООН по всему миру, 4,25 миллиона украинцев, выехавших в Россию, а также 1,4 миллиона естественной убыли населения, составляет 18,7 миллиона человек. Как отметила в конце декабря в интервью испанской газете Pais социолог украинского Центра Разумкова Ольга Пищулина, демографическая ситуация на Украине представляет огромную проблему, страна является мировым лидером по снижению численности населения. Минюст Украины в конце января сообщал, что смертность на Украине в 2024 году превысила рождаемость в 2,8 раза.

