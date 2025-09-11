https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862144775.html
Минтруд предложил увеличить выплаты работодателям в Арктической зоне
Минтруд предложил увеличить выплаты работодателям в Арктической зоне - 11.09.2025, ПРАЙМ
Минтруд предложил увеличить выплаты работодателям в Арктической зоне
Минтруд России предложил увеличить размер выплаты работодателям, которые привлекают работников в регионы Арктической зоны, с 225 тысяч рублей до одного миллиона | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T17:57+0300
2025-09-11T17:57+0300
2025-09-11T17:57+0300
бизнес
россия
рф
республика коми
красноярский край
антон котяков
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860223129_0:23:3073:1751_1920x0_80_0_0_8075e54aa9993102c2435e43f2aab893.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Минтруд России предложил увеличить размер выплаты работодателям, которые привлекают работников в регионы Арктической зоны, с 225 тысяч рублей до одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд России предлагает увеличить поддержку работодателей, которые привлекают сотрудников в регионы Арктической зоны. Теперь сумма вырастет с текущих 225 тысяч до одного миллиона рублей на каждого сотрудника", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас выплата одного миллиона рублей уже предусмотрена для арктических регионов, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа. Проект предлагает распространить такую поддержку на работодателей Республики Карелия, Республики Коми, Красноярского края и Архангельской области. "Средства в зависимости от региона могут быть направлены на организацию переезда будущего работника и членов его семьи, провоз багажа, на приобретение или оплату аренды жилья, обучение или переобучение, а также связанные с переездом и адаптацией на новом месте", - объяснили в пресс-службе. По словам главы Минтруда Антона Котякова, такая мера поможет в решении кадрового вопроса при реализации конкретных проектов в регионах. Для софинансирования переезда работника компаниям необходимо обратиться в центр занятости.
https://1prime.ru/20250721/mrot-859744599.html
рф
республика коми
красноярский край
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/01/860223129_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_bd13dc546cea370cbc441f57c39a8e3a.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия, рф, республика коми, красноярский край, антон котяков
Бизнес, РОССИЯ, РФ, республика Коми, КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, Антон Котяков
Минтруд предложил увеличить выплаты работодателям в Арктической зоне
Минтруд предложил увеличить выплаты работодателям в Арктической зоне до 1 млн руб
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Минтруд России предложил увеличить размер выплаты работодателям, которые привлекают работников в регионы Арктической зоны, с 225 тысяч рублей до одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе министерства.
Соответствующий проект постановления правительства РФ
опубликован на сайте
проектов нормативно-правовых актов.
"Минтруд России предлагает увеличить поддержку работодателей, которые привлекают сотрудников в регионы Арктической зоны. Теперь сумма вырастет с текущих 225 тысяч до одного миллиона рублей на каждого сотрудника", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сейчас выплата одного миллиона рублей уже предусмотрена для арктических регионов, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа. Проект предлагает распространить такую поддержку на работодателей Республики Карелия, Республики Коми
, Красноярского края
и Архангельской области
.
"Средства в зависимости от региона могут быть направлены на организацию переезда будущего работника и членов его семьи, провоз багажа, на приобретение или оплату аренды жилья, обучение или переобучение, а также связанные с переездом и адаптацией на новом месте", - объяснили в пресс-службе.
По словам главы Минтруда Антона Котякова
, такая мера поможет в решении кадрового вопроса при реализации конкретных проектов в регионах. Для софинансирования переезда работника компаниям необходимо обратиться в центр занятости.
Минтруд рассказал, скольких россиян затронет рост МРОТ