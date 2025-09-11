https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862144775.html

Минтруд предложил увеличить выплаты работодателям в Арктической зоне

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Минтруд России предложил увеличить размер выплаты работодателям, которые привлекают работников в регионы Арктической зоны, с 225 тысяч рублей до одного миллиона рублей, сообщили в пресс-службе министерства. Соответствующий проект постановления правительства РФ опубликован на сайте проектов нормативно-правовых актов. "Минтруд России предлагает увеличить поддержку работодателей, которые привлекают сотрудников в регионы Арктической зоны. Теперь сумма вырастет с текущих 225 тысяч до одного миллиона рублей на каждого сотрудника", - говорится в сообщении. Отмечается, что сейчас выплата одного миллиона рублей уже предусмотрена для арктических регионов, которые входят в состав Дальневосточного федерального округа. Проект предлагает распространить такую поддержку на работодателей Республики Карелия, Республики Коми, Красноярского края и Архангельской области. "Средства в зависимости от региона могут быть направлены на организацию переезда будущего работника и членов его семьи, провоз багажа, на приобретение или оплату аренды жилья, обучение или переобучение, а также связанные с переездом и адаптацией на новом месте", - объяснили в пресс-службе. По словам главы Минтруда Антона Котякова, такая мера поможет в решении кадрового вопроса при реализации конкретных проектов в регионах. Для софинансирования переезда работника компаниям необходимо обратиться в центр занятости.

