МВФ ожидает от ЦБ высокой ключевой ставки

МВФ ожидает от ЦБ высокой ключевой ставки

ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Международный валютный фонд (МВФ) ожидает, что Банк России будет сохранять ключевую ставку на относительно высоком уровне, пока инфляция в РФ не приблизится к целевому значению в 4%, сообщила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости. "Денежно-кредитная политика по-прежнему остается жесткой. Мы ожидаем, что Банк России будет поддерживать ставки относительно высокими до тех пор, пока инфляция не приблизится к целевому уровню в 4%", - сказала она на брифинге. Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 12 сентября. Всего до конца 2025 года пройдет три заседания по ключевой ставке. Банк России по итогам заседания совета директоров 25 июля снизил ключевую ставку, в этот раз на 2 процентных пункта - до 18% годовых. При этом ЦБ уточнил "нейтральный сигнал" относительно своих дальнейших шагов: решения будут приниматься в зависимости от устойчивости замедления инфляции и динамики инфляционных ожиданий. Также регулятор понизил прогноз своей средней ключевой ставки на текущий год до 18,8-19,6% с 19,5-21,5%, а до конца года ждет ее в диапазоне 16,3-18%. Регулятор в июне впервые почти за три года (с сентября 2022-го) снизил ключевую ставку - до 20% годовых с рекордного уровня в 21%. На историческом максимуме ставка продержалась более семи месяцев - с конца октября прошлого года.

