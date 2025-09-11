https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862145552.html

МВФ оценит сроки завершения конфликта на Украине

МВФ оценит сроки завершения конфликта на Украине

ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Международный валютный фонд (МВФ) намерен оценить возможные сроки завершения конфликта на Украине для принятия решения о предоставлении Киеву новой кредитной программы, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости. "Разумеется, часть обсуждений (о предоставлении нового финансирования Украине - ред.) будет включать рассмотрение того, какие оценки возможного периода войны являются приемлемыми", - сообщила она на брифинге. Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что передала главе миссии МВФ на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе для финансовой поддержки страны. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

