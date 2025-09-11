Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ оценит сроки завершения конфликта на Украине - 11.09.2025
https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862145552.html
МВФ оценит сроки завершения конфликта на Украине
МВФ оценит сроки завершения конфликта на Украине - 11.09.2025, ПРАЙМ
МВФ оценит сроки завершения конфликта на Украине
Международный валютный фонд (МВФ) намерен оценить возможные сроки завершения конфликта на Украине для принятия решения о предоставлении Киеву новой кредитной... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T18:06+0300
2025-09-11T18:06+0300
https://cdnn.1prime.ru/img/84132/21/841322124_0:0:2048:1152_1920x0_80_0_0_b0b73d5ffff090b4487278b479cc1e46.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Международный валютный фонд (МВФ) намерен оценить возможные сроки завершения конфликта на Украине для принятия решения о предоставлении Киеву новой кредитной программы, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости. "Разумеется, часть обсуждений (о предоставлении нового финансирования Украине - ред.) будет включать рассмотрение того, какие оценки возможного периода войны являются приемлемыми", - сообщила она на брифинге. Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что передала главе миссии МВФ на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе для финансовой поддержки страны. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
18:06 11.09.2025
 
МВФ оценит сроки завершения конфликта на Украине

© Фото : Public Domain/International Monetary FundЗдание МВФ
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Международный валютный фонд (МВФ) намерен оценить возможные сроки завершения конфликта на Украине для принятия решения о предоставлении Киеву новой кредитной программы, заявила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак в ответ на вопрос РИА Новости.
"Разумеется, часть обсуждений (о предоставлении нового финансирования Украине - ред.) будет включать рассмотрение того, какие оценки возможного периода войны являются приемлемыми", - сообщила она на брифинге.
Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что передала главе миссии МВФ на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе для финансовой поддержки страны.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
МВФ ожидает от ЦБ высокой ключевой ставки
МВФ ожидает от ЦБ высокой ключевой ставки
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Заголовок открываемого материала