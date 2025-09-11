https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862145715.html
МВФ представит обновленный прогноз по росту экономики России
2025-09-11T18:07+0300
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ, Игорь Наймушин. Международный валютный фонд (МВФ) представит обновленный прогноз по росту экономики Российской Федерации в 2025 году с учетом актуальной ситуации, сообщила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости. "В нашей последней оценке от июля мы ожидали, что рост замедлится до 0,9% в 2025 году после 4,3% в 2024 году… В связи с предстоящим выходом в октябре (отчета - ред.) о перспективах мировой экономики мы находимся в процессе пересмотра оценки", - сообщила она на вопрос агентства относительно темпов экономического роста РФ на брифинге.
