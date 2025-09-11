https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862147648.html
МВФ подтвердил запрос Киева на новую программу внешнего финансирования
МВФ подтвердил запрос Киева на новую программу внешнего финансирования - 11.09.2025, ПРАЙМ
МВФ подтвердил запрос Киева на новую программу внешнего финансирования
Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак в четверг подтвердила получение официального запроса от властей Украины на... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T18:12+0300
2025-09-11T18:12+0300
2025-09-11T18:15+0300
финансы
мировая экономика
украина
киев
запад
владимир зеленский
мвф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862147488_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_cc97f8b4f20ab2363bf31d4e0f6ac2ed.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак в четверг подтвердила получение официального запроса от властей Украины на новую программу внешнего финансирования Киева. "Девятого сентября премьер-министр Украины совместно с главой Национального банка Украины и министром финансов официально подали запрос о новой программе МВФ", - сообщила она журналистам на брифинге. Украинский премьер Юлия Свириденко ранее на этой неделе заявила, что передала главе миссии МВФ на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе для финансовой поддержки страны. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862145552.html
украина
киев
запад
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862147488_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_2b98544815f6f3d3b76f8b2654b65f7b.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, мировая экономика, украина, киев, запад, владимир зеленский, мвф
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Владимир Зеленский, МВФ
МВФ подтвердил запрос Киева на новую программу внешнего финансирования
Козак подтвердила запрос Киева на новую программу внешнего финансирования