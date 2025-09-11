Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
МВФ подтвердил запрос Киева на новую программу внешнего финансирования - 11.09.2025, ПРАЙМ
МВФ подтвердил запрос Киева на новую программу внешнего финансирования
2025-09-11T18:12+0300
2025-09-11T18:15+0300
финансы
мировая экономика
украина
киев
запад
владимир зеленский
мвф
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак в четверг подтвердила получение официального запроса от властей Украины на новую программу внешнего финансирования Киева. "Девятого сентября премьер-министр Украины совместно с главой Национального банка Украины и министром финансов официально подали запрос о новой программе МВФ", - сообщила она журналистам на брифинге. Украинский премьер Юлия Свириденко ранее на этой неделе заявила, что передала главе миссии МВФ на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе для финансовой поддержки страны. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
финансы, мировая экономика, украина, киев, запад, владимир зеленский, мвф
Финансы, Мировая экономика, УКРАИНА, Киев, ЗАПАД, Владимир Зеленский, МВФ
18:12 11.09.2025 (обновлено: 18:15 11.09.2025)
 
МВФ подтвердил запрос Киева на новую программу внешнего финансирования

Козак подтвердила запрос Киева на новую программу внешнего финансирования

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкТабличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Табличка с логотипом Международного валютного фонда на стене здания МВФ. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Директор департамента коммуникаций Международного валютного фонда (МВФ) Джули Козак в четверг подтвердила получение официального запроса от властей Украины на новую программу внешнего финансирования Киева.
"Девятого сентября премьер-министр Украины совместно с главой Национального банка Украины и министром финансов официально подали запрос о новой программе МВФ", - сообщила она журналистам на брифинге.
Украинский премьер Юлия Свириденко ранее на этой неделе заявила, что передала главе миссии МВФ на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе для финансовой поддержки страны.
Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
МВФ оценит сроки завершения конфликта на Украине
ФинансыМировая экономикаУКРАИНАКиевЗАПАДВладимир ЗеленскийМВФ
 
 
Заголовок открываемого материала