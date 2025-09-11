https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862148309.html

МВФ пока не готов оценить объем нового кредита Украине

МВФ пока не готов оценить объем нового кредита Украине - 11.09.2025, ПРАЙМ

МВФ пока не готов оценить объем нового кредита Украине

Международный валютный фонд (МВФ) пока не готов оценить объем нового кредита Украине, а также распределение нагрузки между самим фондом и другими донорами... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T18:13+0300

2025-09-11T18:13+0300

2025-09-11T18:13+0300

финансы

банки

украина

запад

киев

владимир зеленский

мвф

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/82726/55/827265538_0:312:3076:2042_1920x0_80_0_0_8e65a833ac467814fa3998d0efac4c82.jpg

11 сен - ПРАЙМ, Наймушин Игорь. Международный валютный фонд (МВФ) пока не готов оценить объем нового кредита Украине, а также распределение нагрузки между самим фондом и другими донорами Киева, сообщила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости. "Мы очень внимательно рассмотрим целесообразное финансирование, структуру финансирования, какой объем может предоставить МВФ… обсудим с внешними донорами Украины необходимые внешние финансы", - заявила она на вопрос агентства на брифинге. Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что передала главе миссии МВФ на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе для финансовой поддержки страны. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.

https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862145552.html

украина

запад

киев

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

финансы, банки, украина, запад, киев, владимир зеленский, мвф, мировая экономика