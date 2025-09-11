https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862148309.html
МВФ пока не готов оценить объем нового кредита Украине
11 сен - ПРАЙМ, Наймушин Игорь. Международный валютный фонд (МВФ) пока не готов оценить объем нового кредита Украине, а также распределение нагрузки между самим фондом и другими донорами Киева, сообщила директор департамента коммуникаций МВФ Джули Козак на вопрос РИА Новости. "Мы очень внимательно рассмотрим целесообразное финансирование, структуру финансирования, какой объем может предоставить МВФ… обсудим с внешними донорами Украины необходимые внешние финансы", - заявила она на вопрос агентства на брифинге. Ранее украинский премьер Юлия Свириденко заявила, что передала главе миссии МВФ на Украине Гэвину Грею письмо с просьбой о новой программе для финансовой поддержки страны. Украина, столкнувшаяся с рекордным дефицитом бюджета на 2024 год в размере 43,9 миллиарда долларов, продолжает рассчитывать на помощь международных партнеров для покрытия значительной части своих финансовых нужд. Между тем на Западе выделение новых пакетов помощи проходит после длительных дискуссий, а глава миссии МВФ на Украине Гэвин Грей ранее отмечал, что со временем международная поддержка Киева будет уменьшаться и властям страны необходимо развивать внутренние ресурсы для самофинансирования. Владимир Зеленский жаловался на отсутствие денег на Украине для производства собственного вооружения и замедленное поступление западной помощи.
