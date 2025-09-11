https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862151833.html

Российский рынок акций закрылся снижением на 0,21 процента

Российский рынок акций закрылся снижением на 0,21 процента - 11.09.2025, ПРАЙМ

Российский рынок акций закрылся снижением на 0,21 процента

Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,21%, следует из данных Московской биржи. | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T18:56+0300

2025-09-11T18:56+0300

2025-09-11T18:56+0300

рынок

акции

торги

мосбиржа

ртс

https://cdnn.1prime.ru/img/77081/60/770816014_0:141:1500:985_1920x0_80_0_0_0a578923c2403b46e297753c82f008db.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Российский рынок акций за основную торговую сессию четверга снизился на 0,21%, следует из данных Московской биржи. Рублевый индекс Мосбиржи к закрытию основных торгов снизился на 0,21% - до 2 908,14 пункта, индекс Мосбиржи в юанях - на 0,4%, до 1 123,11 пункта, долларовый РТС - на 1,08%, до 1 069,43 пункта.

https://1prime.ru/20250911/ssha-862151487.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, торги, мосбиржа, ртс