https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862151993.html

Трамп пригласил министра торговли Индии посетить Вашингтон

Трамп пригласил министра торговли Индии посетить Вашингтон - 11.09.2025, ПРАЙМ

Трамп пригласил министра торговли Индии посетить Вашингтон

Президент США Дональд Трамп пригласил министра торговли Индии Пиюша Гойяла посетить Вашингтон на следующей неделе для обсуждения вопросов двусторонней торговой... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T19:01+0300

2025-09-11T19:01+0300

2025-09-11T19:01+0300

мировая экономика

вашингтон

сша

индия

дональд трамп

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg

ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригласил министра торговли Индии Пиюша Гойяла посетить Вашингтон на следующей неделе для обсуждения вопросов двусторонней торговой сделки, заявил в четверг кандидат в послы Соединенных Штатов в Нью-Дели Серджио Гор. "Мы активно ведем переговоры с индийской стороной. Президент пригласил их министра торговли приехать в Вашингтон на следующей неделе для встречи с послом (Джеймисоном) Гриром. Мы близки к финальному соглашению и обсуждаем последние детали сделки", - сказал Гор на слушаниях в сенате, посвященных вопросу его утверждения.

https://1prime.ru/20250910/wsj-862084849.html

вашингтон

сша

индия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, вашингтон, сша, индия, дональд трамп