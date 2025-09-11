https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862151993.html
Трамп пригласил министра торговли Индии посетить Вашингтон
Трамп пригласил министра торговли Индии посетить Вашингтон - 11.09.2025, ПРАЙМ
Трамп пригласил министра торговли Индии посетить Вашингтон
Президент США Дональд Трамп пригласил министра торговли Индии Пиюша Гойяла посетить Вашингтон на следующей неделе для обсуждения вопросов двусторонней торговой... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T19:01+0300
2025-09-11T19:01+0300
2025-09-11T19:01+0300
мировая экономика
вашингтон
сша
индия
дональд трамп
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_0:117:3223:1930_1920x0_80_0_0_2ebf8d65e1d94636d92e1ee03a61b157.jpg
ВАШИНГТОН, 11 сен - ПРАЙМ. Президент США Дональд Трамп пригласил министра торговли Индии Пиюша Гойяла посетить Вашингтон на следующей неделе для обсуждения вопросов двусторонней торговой сделки, заявил в четверг кандидат в послы Соединенных Штатов в Нью-Дели Серджио Гор. "Мы активно ведем переговоры с индийской стороной. Президент пригласил их министра торговли приехать в Вашингтон на следующей неделе для встречи с послом (Джеймисоном) Гриром. Мы близки к финальному соглашению и обсуждаем последние детали сделки", - сказал Гор на слушаниях в сенате, посвященных вопросу его утверждения.
https://1prime.ru/20250910/wsj-862084849.html
вашингтон
сша
индия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0c/860624107_246:0:2977:2048_1920x0_80_0_0_70498467e96c8f66aac3bfe86768efcd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, вашингтон, сша, индия, дональд трамп
Мировая экономика, ВАШИНГТОН, США, ИНДИЯ, Дональд Трамп
Трамп пригласил министра торговли Индии посетить Вашингтон
Трамп пригласил министра торговли Индии посетить Вашингтон на следующей неделе