Рубль по итогам торгов четверга снизился к юаню на три копейки

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ, Никола Косич. Рубль снизился к юаню на Московской бирже по итогу торгов четверга, следует из данных площадки.Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) вырос на 3 копейки, до 11,95 рубля.Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.02 мск дешевеет на 1,7%, до 66,34 доллара за баррель.В ожиданииНа 12 сентября запланировано заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке. Всего до конца 2025 года пройдет три заседания по ключевой ставке.Юань вырос на 0,27%. Курс китайской валюты в четверг двигался в диапазоне 11,84-12,05 рубля."Весь фокус внимания смещен на заседание Банка России, которое пройдет в пятницу. В базовом сценарии инвесторы рассчитывают на смягчение монетарной политики и снижение ключевой ставки до 16% годовых с текущих 18%. Есть и более консервативный вариант с понижением до 17%, но он менее вероятен из-за инфляционной конъюнктуры", - комментирует Владислав Силаев из УК "Альфа-Капитал"."На валютном рынке, как мы и ожидали, после попытки продавить рубль еще глубже российская валюта смогла частично отыграться и вернуть курсы ниже круглых 12 за юань и 85 за доллар. Сейчас возможно временное закрепление курсов на достигнутых уровнях - рынок может нащупать на них временный баланс, а на горизонте пары недель не исключено и небольшое снижение валют на фоне налогового периода", - рассказал Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций".Заседание ЦБ в пятницу завершится снижением ключевой ставки, на сколько бы она ни опустилась, это априори фактор против рубля, добавил он.Коррекции на валютном рынке мог способствовать уход курса выше психологического уровня в 12 рублей за юань, кроме того, игроки теперь могут действовать более осторожно, дожидаясь раскрытия итогов пятничного заседания ЦБ РФ, отметил Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург".ПрогнозыЕсли регулятор не удивит рынок жесткостью, курс в текущих условиях рискует вновь протестировать отметку в 12 рублей за юань, считает Григорьев."Среднесрочное продолжение рублевого ослабления видится практически неизбежным в свете денежно-кредитного смягчения, восстановления спроса, оживления кредитования и импортных потоков. Краткосрочно ждем курсы в пределах 83,5-85,5 за доллар и 11,7-12,2 за юань", - рассказал Шепелев.

