https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862153057.html

Европейские биржи закрылись в плюсе

Европейские биржи закрылись в плюсе - 11.09.2025, ПРАЙМ

Европейские биржи закрылись в плюсе

Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в плюсе после оглашения итогов заседания сентябрьского заседания Европейского центробанка (ЕЦБ),... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T19:35+0300

2025-09-11T19:35+0300

2025-09-11T19:35+0300

рынок

индексы

торги

европа

германия

ецб

dax

мировая экономика

https://cdnn.1prime.ru/img/84294/78/842947861_0:160:3077:1890_1920x0_80_0_0_90a07bed20844d28247bf89b613b8d0c.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в плюсе после оглашения итогов заседания сентябрьского заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,78% - до 9 297,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,8%, до 7 823,52 пункта, немецкий DAX - на 0,3%, до 23 703,65 пункта. В четверг также были опубликованы итоги заседания Европейского центробанка (ЕЦБ). Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15%. ЕЦБ непрерывно понижал ставку с сентября прошлого года по июнь текущего года, в июле ставка была сохранена. Центробанк также повысил прогноз по инфляции в еврозоне на текущий год, при этом улучшив ожидания по росту ВВП. ЕЦБ будет следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. В пятницу будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 2,2% с 2% месяцем ранее.

https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862152138.html

европа

германия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, индексы, торги, европа, германия, ецб, dax, мировая экономика