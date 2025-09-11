https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862153057.html
Европейские биржи закрылись в плюсе
Европейские биржи закрылись в плюсе
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в плюсе после оглашения итогов заседания сентябрьского заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,78% - до 9 297,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,8%, до 7 823,52 пункта, немецкий DAX - на 0,3%, до 23 703,65 пункта. В четверг также были опубликованы итоги заседания Европейского центробанка (ЕЦБ). Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15%. ЕЦБ непрерывно понижал ставку с сентября прошлого года по июнь текущего года, в июле ставка была сохранена. Центробанк также повысил прогноз по инфляции в еврозоне на текущий год, при этом улучшив ожидания по росту ВВП. ЕЦБ будет следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. В пятницу будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 2,2% с 2% месяцем ранее.
Европейские биржи закрылись в плюсе
