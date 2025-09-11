Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Европейские биржи закрылись в плюсе - 11.09.2025, ПРАЙМ
Европейские биржи закрылись в плюсе
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в плюсе после оглашения итогов заседания сентябрьского заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные бирж. По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,78% - до 9 297,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,8%, до 7 823,52 пункта, немецкий DAX - на 0,3%, до 23 703,65 пункта. В четверг также были опубликованы итоги заседания Европейского центробанка (ЕЦБ). Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15%. ЕЦБ непрерывно понижал ставку с сентября прошлого года по июнь текущего года, в июле ставка была сохранена. Центробанк также повысил прогноз по инфляции в еврозоне на текущий год, при этом улучшив ожидания по росту ВВП. ЕЦБ будет следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики. В пятницу будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 2,2% с 2% месяцем ранее.
19:35 11.09.2025
 
Европейские биржи закрылись в плюсе

© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Еврокомиссия
Еврокомиссия. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Основные фондовые индексы Европы завершили торги четверга в плюсе после оглашения итогов заседания сентябрьского заседания Европейского центробанка (ЕЦБ), свидетельствуют данные бирж.
По итогам дня британский индекс FTSE 100 поднялся на 0,78% - до 9 297,58 пункта, французский CAC 40 - на 0,8%, до 7 823,52 пункта, немецкий DAX - на 0,3%, до 23 703,65 пункта.
В четверг также были опубликованы итоги заседания Европейского центробанка (ЕЦБ). Регулятор сохранил базовую процентную ставку на уровне 2,15%. ЕЦБ непрерывно понижал ставку с сентября прошлого года по июнь текущего года, в июле ставка была сохранена.
Центробанк также повысил прогноз по инфляции в еврозоне на текущий год, при этом улучшив ожидания по росту ВВП. ЕЦБ будет следить за макроэкономическими данными от заседания к заседанию для определения курса денежно-кредитной политики.
В пятницу будут опубликованы окончательные данные о потребительских ценах в Германии. Согласно предварительной оценке, годовая инфляция в стране по итогам августа ускорилась до 2,2% с 2% месяцем ранее.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
