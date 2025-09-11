https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862153924.html

JPMorgan ожидает снижения ключевой ставки в Турции до 37 процентов

2025-09-11T20:12+0300

мировая экономика

турция

АНКАРА, 11 сен – ПРАЙМ. Крупнейший банк США JPMorgan прогнозирует, что Центральный банк Турции снизит ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов в октябре и на 150 базисных пунктов в декабре, доведя её до 37% к концу года, сообщает газета Ekonomim. На заседании в четверг Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта - до 40,5%. "Рынок ожидал снижения на 200 базисных пунктов (на заседании в четверг – ред.). Этот (сегодняшний – ред.) неожиданный шаг усилил ожидания нового снижения на 200 базисных пунктов в октябре и на 150 базисных пунктов в декабре. Таким образом, до конца года ожидается, что базовая ставка составит 37%", - приводит прогноз JPMorgan издание. Банк считает, что до конца года маловероятно значительное улучшение инфляционных перспектив. Риски дальнейшего роста цен, особенно в секторе услуг и продовольствия, могут ограничить возможности для снижения ставок. По прогнозу Ekonomim, в сентябре индекс потребительских цен вырастет в Турции на 2,3% в месячном выражении, а годовая инфляция снизится с 33% в августе до 32,1%.

турция

