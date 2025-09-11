Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
JPMorgan ожидает снижения ключевой ставки в Турции до 37 процентов - 11.09.2025, ПРАЙМ
JPMorgan ожидает снижения ключевой ставки в Турции до 37 процентов
JPMorgan ожидает снижения ключевой ставки в Турции до 37 процентов - 11.09.2025, ПРАЙМ
JPMorgan ожидает снижения ключевой ставки в Турции до 37 процентов
Крупнейший банк США JPMorgan прогнозирует, что Центральный банк Турции снизит ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов в октябре и на 150 базисных... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T20:12+0300
2025-09-11T20:12+0300
мировая экономика
банки
турция
сша
центральные банки
https://cdnn.1prime.ru/img/83710/87/837108706_39:0:1063:576_1920x0_80_0_0_27b30430b950d6ba7d55d542c0321224.jpg
АНКАРА, 11 сен – ПРАЙМ. Крупнейший банк США JPMorgan прогнозирует, что Центральный банк Турции снизит ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов в октябре и на 150 базисных пунктов в декабре, доведя её до 37% к концу года, сообщает газета Ekonomim. На заседании в четверг Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта - до 40,5%. "Рынок ожидал снижения на 200 базисных пунктов (на заседании в четверг – ред.). Этот (сегодняшний – ред.) неожиданный шаг усилил ожидания нового снижения на 200 базисных пунктов в октябре и на 150 базисных пунктов в декабре. Таким образом, до конца года ожидается, что базовая ставка составит 37%", - приводит прогноз JPMorgan издание. Банк считает, что до конца года маловероятно значительное улучшение инфляционных перспектив. Риски дальнейшего роста цен, особенно в секторе услуг и продовольствия, могут ограничить возможности для снижения ставок. По прогнозу Ekonomim, в сентябре индекс потребительских цен вырастет в Турции на 2,3% в месячном выражении, а годовая инфляция снизится с 33% в августе до 32,1%.
https://1prime.ru/20250825/devalvatsiya-861105316.html
турция
сша
мировая экономика, банки, турция, сша, центральные банки
Мировая экономика, Банки, ТУРЦИЯ, США, центральные банки
20:12 11.09.2025
 
JPMorgan ожидает снижения ключевой ставки в Турции до 37 процентов

JPMorgan ожидает снижения ключевой ставки в Турции до 37% к концу года

АНКАРА, 11 сен – ПРАЙМ. Крупнейший банк США JPMorgan прогнозирует, что Центральный банк Турции снизит ключевую процентную ставку на 200 базисных пунктов в октябре и на 150 базисных пунктов в декабре, доведя её до 37% к концу года, сообщает газета Ekonomim.
На заседании в четверг Центральный банк Турции снизил ключевую ставку на 2,5 процентного пункта - до 40,5%.
"Рынок ожидал снижения на 200 базисных пунктов (на заседании в четверг – ред.). Этот (сегодняшний – ред.) неожиданный шаг усилил ожидания нового снижения на 200 базисных пунктов в октябре и на 150 базисных пунктов в декабре. Таким образом, до конца года ожидается, что базовая ставка составит 37%", - приводит прогноз JPMorgan издание.
Банк считает, что до конца года маловероятно значительное улучшение инфляционных перспектив. Риски дальнейшего роста цен, особенно в секторе услуг и продовольствия, могут ограничить возможности для снижения ставок.
По прогнозу Ekonomim, в сентябре индекс потребительских цен вырастет в Турции на 2,3% в месячном выражении, а годовая инфляция снизится с 33% в августе до 32,1%.
Это не девальвация: какой сигнал Центробанк посылает экономике
25 августа, 03:03
 
Мировая экономикаБанкиТУРЦИЯСШАцентральные банки
 
 
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
