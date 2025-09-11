https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862154244.html
Под Калининградом семья организовала подпольное производство алкоголя
2025-09-11T20:13+0300
2025-09-11T20:13+0300
2025-09-11T20:15+0300
КАЛИНИНГРАД, 11 сен - ПРАЙМ. Семья под Калининградом организовала подпольное производство алкоголя, используя торговые марки известных отечественных и зарубежных производителей, возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба регионального УМВД. По версии следствия, житель поселка Краснополянское, его жена, отец и старший брат, организовали подпольное производство алкогольной продукции, незаконно используя торговые марки отечественных и зарубежных производителей. Сотрудники полиции обнаружили и изъяли у них около шести тысяч литров этилового спирта и порядка 500 литров готовых алкогольных напитков, упакованных в бутылки с поддельными фирменными этикетками. "Следственной частью по РОПД СУ УМВД России по Калининградской области возбуждено уголовное дело по статье 180 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров" в отношении организованной группы лиц, занимавшихся незаконным производством и оборотом этилового спирта и алкогольной продукции с использованием поддельных этикеток известных брендов", - говорится в сообщении в Telegram-канале областного УМВД. Отмечается, что обнаружили производство сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции в результате оперативных мероприятий и последующих следственных действий в ходе расследования уголовного дела по пунктам "а, б" части 2 статьи 171.3 УК РФ по факту незаконного производства алкогольной продукции. Помимо самого товара, у подозреваемых была обнаружена и изъята полиграфическая продукция, предназначенная для дальнейшего изготовления контрафакта. По предварительным данным, ущерб правообладателям нанесён на сумму свыше шести миллионов рублей.
рф
калининград
