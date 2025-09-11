Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Металлоинвест" соберет заявки на облигации на 100 миллионов долларов
2025-09-11T20:18+0300
2025-09-11T20:18+0300
рынок
россия
металлоинвест
банк россия
газпромбанк
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Металлоинвест" планирует 17 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не более 100 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 6,5% годовых. Компания предложит инвесторам пятилетние биржевые облигации серии 002P-02 с выплатой купонного дохода каждые 30 дней. Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России. Техническое размещение предварительно ожидается 19 сентября. Организаторами выступят Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и "Джи Ай Солюшенс".
рынок, россия, металлоинвест, банк россия, газпромбанк
Рынок, РОССИЯ, Металлоинвест, банк Россия, Газпромбанк
20:18 11.09.2025
 
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Металлоинвест" планирует 17 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не более 100 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки купонов составляет не выше 6,5% годовых.
Компания предложит инвесторам пятилетние биржевые облигации серии 002P-02 с выплатой купонного дохода каждые 30 дней. Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России.
Техническое размещение предварительно ожидается 19 сентября. Организаторами выступят Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и "Джи Ай Солюшенс".
"Норникель" увеличил объем размещения биржевых облигаций
