"Металлоинвест" соберет заявки на облигации на 100 миллионов долларов

2025-09-11T20:18+0300

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. "Металлоинвест" планирует 17 сентября собрать заявки инвесторов на биржевые облигации объемом не более 100 миллионов долларов с расчетами в рублях, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах. Ориентир ставки купонов составляет не выше 6,5% годовых. Компания предложит инвесторам пятилетние биржевые облигации серии 002P-02 с выплатой купонного дохода каждые 30 дней. Расчеты по облигациям будут производиться в рублях по официальному курсу Банка России. Техническое размещение предварительно ожидается 19 сентября. Организаторами выступят Газпромбанк, "ВТБ Капитал Трейдинг" и "Джи Ай Солюшенс".

