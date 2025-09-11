Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Казахстан и Афганистан подписали торговые соглашения - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862156329.html
Казахстан и Афганистан подписали торговые соглашения
Казахстан и Афганистан подписали торговые соглашения - 11.09.2025, ПРАЙМ
Казахстан и Афганистан подписали торговые соглашения
Торговые соглашения на общую сумму более 133 миллиона долларов подписаны в среду в Кабуле между Национальной продовольственной контрактной корпорацией... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T20:54+0300
2025-09-11T20:54+0300
мировая экономика
афганистан
казахстан
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862156159_0:152:3000:1840_1920x0_80_0_0_00b6691f610536d03ec916ebe29503d9.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Торговые соглашения на общую сумму более 133 миллиона долларов подписаны в среду в Кабуле между Национальной продовольственной контрактной корпорацией Казахстана и афганскими частными компаниями, сообщила пресс-служба афганского министерства промышленности и торговли. В среду в конференц-зале министерства промышленности и торговли Афганистана состоялась крупная деловая встреча, направленная на укрепление и расширение экономического сотрудничества между Афганистаном и Республикой Казахстан. "В результате переговоров был подписан ряд торговых соглашений на сумму более 133 миллионов долларов", - сообщила пресс-служба. В мероприятии приняли участие высокопоставленные официальные лица и представители частного сектора двух государств: глава минпромторга Афганистана Нуруддин Азизи, поверенный в делах Республики Казахстан в Кабуле Газиз Акбасов, заместитель председателя правления "Продовольственной контрактной корпорации" Казахстана Самат Теньбаев, а также многочисленные афганские предприниматели, инвесторы и представители частного сектора. Азизи, тепло приветствовав казахстанскую делегацию, подчеркнул важность расширения торговых отношений между двумя государствами. Он отметил, что Афганистан и Казахстан обладают огромным экономическим и взаимодополняющим потенциалом в сфере торговли. "Министерство промышленности и торговли Исламского Эмирата стремится создать необходимые условия для увеличения объема торговли между двумя странами до трех миллиардов долларов, и в этом направлении будут предоставлены дополнительные льготы для торговцев и инвесторов", - цитирует пресс-служба слова главы минпромторга. Министр подчеркнул важность установления устойчивого сотрудничества между частными секторами двух стран, назвав их роль в оживлении и динамике национальной экономики Афганистана "бесценной". В ходе встречи состоялись всесторонние и продолжительные переговоры между Национальной продовольственной контрактной корпорацией Казахстана и представителями афганских компаний, которые завершились подписанием соглашений и достижением конкретных результатов. "В результате переговоров был подписан ряд торговых соглашений на сумму более 133 миллионов долларов", - сообщила пресс-служба. В соответствии с соглашениями, Афганистан планирует закупить у Казахстана около 600 тысяч тонн продовольственного сырья, включая муку, пшеницу и масличные культуры - рапс и сою. "Эти контракты не только сыграют значительную роль в удовлетворении потребностей внутреннего рынка Афганистана, но и создадут основу для дальнейшего расширения экономического сотрудничества и увеличения объема торговли между Афганистаном и Казахстаном", - считают в афганском министерстве промышленности и торговли. "Подписание этих соглашений открыло новую страницу в экономическом сотрудничестве Афганистана и Казахстана, которая, несомненно, сыграет выдающуюся роль в повышении уровня экономического благосостояния и устойчивого роста", - подчеркивается в сообщении афганского минпромторга.
https://1prime.ru/20250902/tokaev-861624750.html
https://1prime.ru/20250827/proizvodstvo-861326065.html
афганистан
казахстан
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862156159_172:0:2828:1992_1920x0_80_0_0_711d59c8a551a84b76bcd73beb8d266b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, афганистан, казахстан
Мировая экономика, АФГАНИСТАН, КАЗАХСТАН
20:54 11.09.2025
 
Казахстан и Афганистан подписали торговые соглашения

Казахстан и Афганистан подписали торговые соглашения более чем на $133 млн

© РИА Новости . Юрьев АлександрСтолица Казахстана Астана
Столица Казахстана Астана - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Столица Казахстана Астана. Архивное фото
© РИА Новости . Юрьев Александр
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Торговые соглашения на общую сумму более 133 миллиона долларов подписаны в среду в Кабуле между Национальной продовольственной контрактной корпорацией Казахстана и афганскими частными компаниями, сообщила пресс-служба афганского министерства промышленности и торговли.
В среду в конференц-зале министерства промышленности и торговли Афганистана состоялась крупная деловая встреча, направленная на укрепление и расширение экономического сотрудничества между Афганистаном и Республикой Казахстан.
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - ПРАЙМ, 1920, 02.09.2025
Китай вложил в экономику Казахстана 27 миллиардов долларов, заявил Токаев
2 сентября, 08:26
"В результате переговоров был подписан ряд торговых соглашений на сумму более 133 миллионов долларов", - сообщила пресс-служба.
В мероприятии приняли участие высокопоставленные официальные лица и представители частного сектора двух государств: глава минпромторга Афганистана Нуруддин Азизи, поверенный в делах Республики Казахстан в Кабуле Газиз Акбасов, заместитель председателя правления "Продовольственной контрактной корпорации" Казахстана Самат Теньбаев, а также многочисленные афганские предприниматели, инвесторы и представители частного сектора.
Азизи, тепло приветствовав казахстанскую делегацию, подчеркнул важность расширения торговых отношений между двумя государствами. Он отметил, что Афганистан и Казахстан обладают огромным экономическим и взаимодополняющим потенциалом в сфере торговли.
"Министерство промышленности и торговли Исламского Эмирата стремится создать необходимые условия для увеличения объема торговли между двумя странами до трех миллиардов долларов, и в этом направлении будут предоставлены дополнительные льготы для торговцев и инвесторов", - цитирует пресс-служба слова главы минпромторга.
Министр подчеркнул важность установления устойчивого сотрудничества между частными секторами двух стран, назвав их роль в оживлении и динамике национальной экономики Афганистана "бесценной".
В ходе встречи состоялись всесторонние и продолжительные переговоры между Национальной продовольственной контрактной корпорацией Казахстана и представителями афганских компаний, которые завершились подписанием соглашений и достижением конкретных результатов.
"В результате переговоров был подписан ряд торговых соглашений на сумму более 133 миллионов долларов", - сообщила пресс-служба.
В соответствии с соглашениями, Афганистан планирует закупить у Казахстана около 600 тысяч тонн продовольственного сырья, включая муку, пшеницу и масличные культуры - рапс и сою.
"Эти контракты не только сыграют значительную роль в удовлетворении потребностей внутреннего рынка Афганистана, но и создадут основу для дальнейшего расширения экономического сотрудничества и увеличения объема торговли между Афганистаном и Казахстаном", - считают в афганском министерстве промышленности и торговли.
"Подписание этих соглашений открыло новую страницу в экономическом сотрудничестве Афганистана и Казахстана, которая, несомненно, сыграет выдающуюся роль в повышении уровня экономического благосостояния и устойчивого роста", - подчеркивается в сообщении афганского минпромторга.
%Флаг Казахстана - ПРАЙМ, 1920, 27.08.2025
Французская фармкомпания Sanofi откроет производство в Казахстане
27 августа, 13:53
 
Мировая экономикаАФГАНИСТАНКАЗАХСТАН
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала