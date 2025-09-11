https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862156329.html

Казахстан и Афганистан подписали торговые соглашения

Казахстан и Афганистан подписали торговые соглашения - 11.09.2025, ПРАЙМ

Казахстан и Афганистан подписали торговые соглашения

Торговые соглашения на общую сумму более 133 миллиона долларов подписаны в среду в Кабуле между Национальной продовольственной контрактной корпорацией... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T20:54+0300

2025-09-11T20:54+0300

2025-09-11T20:54+0300

мировая экономика

афганистан

казахстан

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/0b/862156159_0:152:3000:1840_1920x0_80_0_0_00b6691f610536d03ec916ebe29503d9.jpg

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Торговые соглашения на общую сумму более 133 миллиона долларов подписаны в среду в Кабуле между Национальной продовольственной контрактной корпорацией Казахстана и афганскими частными компаниями, сообщила пресс-служба афганского министерства промышленности и торговли. В среду в конференц-зале министерства промышленности и торговли Афганистана состоялась крупная деловая встреча, направленная на укрепление и расширение экономического сотрудничества между Афганистаном и Республикой Казахстан. "В результате переговоров был подписан ряд торговых соглашений на сумму более 133 миллионов долларов", - сообщила пресс-служба. В мероприятии приняли участие высокопоставленные официальные лица и представители частного сектора двух государств: глава минпромторга Афганистана Нуруддин Азизи, поверенный в делах Республики Казахстан в Кабуле Газиз Акбасов, заместитель председателя правления "Продовольственной контрактной корпорации" Казахстана Самат Теньбаев, а также многочисленные афганские предприниматели, инвесторы и представители частного сектора. Азизи, тепло приветствовав казахстанскую делегацию, подчеркнул важность расширения торговых отношений между двумя государствами. Он отметил, что Афганистан и Казахстан обладают огромным экономическим и взаимодополняющим потенциалом в сфере торговли. "Министерство промышленности и торговли Исламского Эмирата стремится создать необходимые условия для увеличения объема торговли между двумя странами до трех миллиардов долларов, и в этом направлении будут предоставлены дополнительные льготы для торговцев и инвесторов", - цитирует пресс-служба слова главы минпромторга. Министр подчеркнул важность установления устойчивого сотрудничества между частными секторами двух стран, назвав их роль в оживлении и динамике национальной экономики Афганистана "бесценной". В ходе встречи состоялись всесторонние и продолжительные переговоры между Национальной продовольственной контрактной корпорацией Казахстана и представителями афганских компаний, которые завершились подписанием соглашений и достижением конкретных результатов. "В результате переговоров был подписан ряд торговых соглашений на сумму более 133 миллионов долларов", - сообщила пресс-служба. В соответствии с соглашениями, Афганистан планирует закупить у Казахстана около 600 тысяч тонн продовольственного сырья, включая муку, пшеницу и масличные культуры - рапс и сою. "Эти контракты не только сыграют значительную роль в удовлетворении потребностей внутреннего рынка Афганистана, но и создадут основу для дальнейшего расширения экономического сотрудничества и увеличения объема торговли между Афганистаном и Казахстаном", - считают в афганском министерстве промышленности и торговли. "Подписание этих соглашений открыло новую страницу в экономическом сотрудничестве Афганистана и Казахстана, которая, несомненно, сыграет выдающуюся роль в повышении уровня экономического благосостояния и устойчивого роста", - подчеркивается в сообщении афганского минпромторга.

https://1prime.ru/20250902/tokaev-861624750.html

https://1prime.ru/20250827/proizvodstvo-861326065.html

афганистан

казахстан

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мировая экономика, афганистан, казахстан