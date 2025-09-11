https://1prime.ru/20250911/ekonomika-862157057.html

МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета США в августе неожиданно вырос до 344,792 миллиарда долларов против 291,143 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, наоборот, ожидали снижения дефицита до 285,5 миллиарда долларов. В августе прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 380,080 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 9,45% в годовом выражении - до 689,107 миллиарда долларов, доходы - увеличились на 1,72%, до 344,315 миллиарда долларов.

