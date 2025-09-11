Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Дефицит бюджета США в августе неожиданно вырос - 11.09.2025, ПРАЙМ
Дефицит бюджета США в августе неожиданно вырос
Дефицит бюджета США в августе неожиданно вырос - 11.09.2025, ПРАЙМ
Дефицит бюджета США в августе неожиданно вырос
Дефицит бюджета США в августе неожиданно вырос до 344,792 миллиарда долларов против 291,143 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T21:13+0300
2025-09-11T21:13+0300
мировая экономика
финансы
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/11/859624280_0:191:2961:1857_1920x0_80_0_0_367984a07d5ff2a0e9d4fe9fad79ab18.jpg
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета США в августе неожиданно вырос до 344,792 миллиарда долларов против 291,143 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны. Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, наоборот, ожидали снижения дефицита до 285,5 миллиарда долларов. В августе прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 380,080 миллиарда долларов. Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 9,45% в годовом выражении - до 689,107 миллиарда долларов, доходы - увеличились на 1,72%, до 344,315 миллиарда долларов.
сша
Новости
мировая экономика, финансы, сша
Мировая экономика, Финансы, США
21:13 11.09.2025
 
Дефицит бюджета США в августе неожиданно вырос

Дефицит бюджета США в августе неожиданно вырос до $344,8 млрд

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГорода мира. Вашингтон
Города мира. Вашингтон - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Города мира. Вашингтон. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Дефицит бюджета США в августе неожиданно вырос до 344,792 миллиарда долларов против 291,143 миллиарда месяцем ранее, следует из отчета министерства финансов страны.
Аналитики, опрошенные порталом Trading Economics, наоборот, ожидали снижения дефицита до 285,5 миллиарда долларов.
В августе прошлого года был зафиксирован дефицит в размере 380,080 миллиарда долларов.
Согласно отчету американского минфина, государственные расходы в США в отчетном месяце выросли на 9,45% в годовом выражении - до 689,107 миллиарда долларов, доходы - увеличились на 1,72%, до 344,315 миллиарда долларов.
Логотип агентства Fitch Ratings - ПРАЙМ, 1920, 09.09.2025
Fitch сообщило о признаках замедления экономики США
9 сентября, 21:49
 
Мировая экономикаФинансыСША
 
 
