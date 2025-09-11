https://1prime.ru/20250911/eks-gubernator-862101156.html

Экс-губернатору Хабаровского края дали три дополнительных свидания

Экс-губернатору Хабаровского края дали три дополнительных свидания - 11.09.2025, ПРАЙМ

Экс-губернатору Хабаровского края дали три дополнительных свидания

Администрация хабаровской колонии предоставила три дополнительных свидания с родственниками бывшему сахалинскому губернатору Александру Хорошавину, получившему... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T04:33+0300

2025-09-11T04:33+0300

2025-09-11T04:56+0300

общество

россия

хабаровский край

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862101156.jpg?1757555817

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Администрация хабаровской колонии предоставила три дополнительных свидания с родственниками бывшему сахалинскому губернатору Александру Хорошавину, получившему 15 лет за взяточничество, сказано в материалах дела, которые есть в распоряжении РИА Новости. "За активное участие в воспитательных мероприятиях и хорошее поведение был три раза поощрен в виде дополнительного длительного свидания", - сказано в документах. В материалах уточняется, что хорошим его поведение было не всегда - он также допустил восемь нарушений режима, помещался в ШИЗО и даже больше года провел в строгих условиях отбывания наказания. Бывший чиновник отбывает наказание в одной из колоний Хабаровского края. Южно-Сахалинский городской суд в феврале 2018 года приговорил Хорошавина по первому уголовному делу за взятки к 13 годам колонии строгого режима. Экс-губернатор также был оштрафован на 500 миллионов рублей и лишен государственных наград. Материалы второго уголовного дела о получении взяток были переданы в Южно-Сахалинский городской суд в апреле 2020 года, спустя два года Хорошавина приговорили по совокупности к 15 годам колонии строгого режима и штрафу 500 миллионов рублей.

хабаровский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

общество , россия, хабаровский край