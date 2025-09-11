https://1prime.ru/20250911/ekspert-862102351.html

Эксперт призвал не вести разговоры о денуклеаризации КНДР

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Государствам, которые хотят вести диалог с КНДР, нужно оставить разговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким. "Россия в прошлом году подписала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, чем фактически признала КНДР как ядерную державу, и поэтому мы разговора о денуклеаризации КНДР не ведем и вести не будем. Это надо учитывать всем, кто хочет иметь какие-то отношения с КНДР. Это относится и к Китайской Народной Республике и, еще в большей степени, к Южной Корее и США", - рассказал эксперт. По его словам, вопрос о денуклеаризации является единственной проблемой в отношениях Китая и КНДР. По мнению эксперта, в китайских политических кругах немало тех, кто хотел бы, чтобы "Северная Корея пошла по пути денуклеаризации". Ким подчеркнул, что это может быть связано, в первую очередь, с давлением со стороны США, которые подталкивают Китай к использованию своего влияния на КНДР с целью заставить северокорейцев отказаться от ядерного оружия. Тем не менее, по его словам, в сложившихся обстоятельствах руководство КНР может изменить свою риторику в пользу отказа от идеи денуклеаризации. "И все же, Китай тоже должен исходить из реальной ситуации, которая складывается. Мне кажется, что китайские товарищи потихоньку могут исключать из своего лексикона вопрос о денуклеаризации КНДР", - заключил эксперт. Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР. На прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын находился в Китае с официальным визитом для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Третьего сентября он вместе с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовал на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине и на торжественном приеме. Также 3 и 4 сентября соответственно состоялись двусторонние переговоры Ким Чен Ына с Путиным и Си Цзиньпином. Южнокорейские СМИ сообщали, что в ходе прошедших переговоров лидеров КНДР и КНР тема денуклеаризации не поднималась, в отличие от прошлых встреч Ким Чен Ына и Си Цзиньпина. В частности, Ким Чен Ын обсуждал вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова с председателем КНР в рамках своих двух визитов в Китай в 2018 году. В Вашингтоне 25 августа состоялась встреча президентов Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и США Дональда Трампа, после которого южнокорейский президент также принял участие в форуме Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией). В частности, он заявил, что Сеул и Вашингтон будут стремиться к диалогу с КНДР, но намерены "решительно отреагировать" на возможные провокации Пхеньяна, а также работать над достижением мира и денуклеаризации Корейского полуострова. По окончании встречи Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало комментарий, в котором заявлялось, что Ли Чжэ Мёну следует избавиться от "бреда о денуклеаризации" Корейского полуострова, ведь "денуклеаризация", о которой постоянно говорят в Сеуле, уже давно прекратила свое существование в теоретическом, практическом и физическом отношениях.

