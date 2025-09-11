https://1prime.ru/20250911/ekspert-862102351.html
Эксперт призвал не вести разговоры о денуклеаризации КНДР
Эксперт призвал не вести разговоры о денуклеаризации КНДР - 11.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт призвал не вести разговоры о денуклеаризации КНДР
Государствам, которые хотят вести диалог с КНДР, нужно оставить разговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T06:19+0300
2025-09-11T06:19+0300
2025-09-11T06:19+0300
экономика
мировая экономика
кндр
китай
кнр
ким чен ын
владимир путин
си цзиньпин
ран
оон
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862102351.jpg?1757560756
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Государствам, которые хотят вести диалог с КНДР, нужно оставить разговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.
"Россия в прошлом году подписала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, чем фактически признала КНДР как ядерную державу, и поэтому мы разговора о денуклеаризации КНДР не ведем и вести не будем. Это надо учитывать всем, кто хочет иметь какие-то отношения с КНДР. Это относится и к Китайской Народной Республике и, еще в большей степени, к Южной Корее и США", - рассказал эксперт.
По его словам, вопрос о денуклеаризации является единственной проблемой в отношениях Китая и КНДР. По мнению эксперта, в китайских политических кругах немало тех, кто хотел бы, чтобы "Северная Корея пошла по пути денуклеаризации". Ким подчеркнул, что это может быть связано, в первую очередь, с давлением со стороны США, которые подталкивают Китай к использованию своего влияния на КНДР с целью заставить северокорейцев отказаться от ядерного оружия. Тем не менее, по его словам, в сложившихся обстоятельствах руководство КНР может изменить свою риторику в пользу отказа от идеи денуклеаризации.
"И все же, Китай тоже должен исходить из реальной ситуации, которая складывается. Мне кажется, что китайские товарищи потихоньку могут исключать из своего лексикона вопрос о денуклеаризации КНДР", - заключил эксперт.
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
На прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын находился в Китае с официальным визитом для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Третьего сентября он вместе с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовал на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине и на торжественном приеме. Также 3 и 4 сентября соответственно состоялись двусторонние переговоры Ким Чен Ына с Путиным и Си Цзиньпином.
Южнокорейские СМИ сообщали, что в ходе прошедших переговоров лидеров КНДР и КНР тема денуклеаризации не поднималась, в отличие от прошлых встреч Ким Чен Ына и Си Цзиньпина. В частности, Ким Чен Ын обсуждал вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова с председателем КНР в рамках своих двух визитов в Китай в 2018 году.
В Вашингтоне 25 августа состоялась встреча президентов Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и США Дональда Трампа, после которого южнокорейский президент также принял участие в форуме Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией). В частности, он заявил, что Сеул и Вашингтон будут стремиться к диалогу с КНДР, но намерены "решительно отреагировать" на возможные провокации Пхеньяна, а также работать над достижением мира и денуклеаризации Корейского полуострова.
По окончании встречи Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало комментарий, в котором заявлялось, что Ли Чжэ Мёну следует избавиться от "бреда о денуклеаризации" Корейского полуострова, ведь "денуклеаризация", о которой постоянно говорят в Сеуле, уже давно прекратила свое существование в теоретическом, практическом и физическом отношениях.
кндр
китай
кнр
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, кндр, китай, кнр, ким чен ын, владимир путин, си цзиньпин, ран, оон
Экономика, Мировая экономика, КНДР, КИТАЙ, КНР, Ким Чен Ын, Владимир Путин, Си Цзиньпин, РАН, ООН
Эксперт призвал не вести разговоры о денуклеаризации КНДР
Ким призвал не вести разговоры о денуклеаризации КНДР
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Государствам, которые хотят вести диалог с КНДР, нужно оставить разговоры о денуклеаризации Корейского полуострова, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.
"Россия в прошлом году подписала договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с КНДР, чем фактически признала КНДР как ядерную державу, и поэтому мы разговора о денуклеаризации КНДР не ведем и вести не будем. Это надо учитывать всем, кто хочет иметь какие-то отношения с КНДР. Это относится и к Китайской Народной Республике и, еще в большей степени, к Южной Корее и США", - рассказал эксперт.
По его словам, вопрос о денуклеаризации является единственной проблемой в отношениях Китая и КНДР. По мнению эксперта, в китайских политических кругах немало тех, кто хотел бы, чтобы "Северная Корея пошла по пути денуклеаризации". Ким подчеркнул, что это может быть связано, в первую очередь, с давлением со стороны США, которые подталкивают Китай к использованию своего влияния на КНДР с целью заставить северокорейцев отказаться от ядерного оружия. Тем не менее, по его словам, в сложившихся обстоятельствах руководство КНР может изменить свою риторику в пользу отказа от идеи денуклеаризации.
"И все же, Китай тоже должен исходить из реальной ситуации, которая складывается. Мне кажется, что китайские товарищи потихоньку могут исключать из своего лексикона вопрос о денуклеаризации КНДР", - заключил эксперт.
Лидеры России и КНДР подписали договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве 19 июня 2024 года во время визита президента РФ Владимира Путина в Пхеньян. Соглашение вступило в силу 4 декабря после обмена ратификационными грамотами. Оно заменило базовый Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве между Россией и КНДР от 9 февраля 2000 года. Четвертая статья договора предполагает, что другой участник незамедлительно окажет военную и другую помощь всеми имеющимися средствами, если один из участников подвергнется вооруженному нападению со стороны другого государства или нескольких стран и окажется в состоянии войны. Это предусмотрено статьей 51 Устава ООН и законодательством России и КНДР.
На прошлой неделе лидер КНДР Ким Чен Ын находился в Китае с официальным визитом для участия в торжественных мероприятиях по случаю 80-летия победы над японским милитаризмом и окончания Второй мировой войны. Третьего сентября он вместе с Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином присутствовал на военном параде на площади Тяньаньмэнь в Пекине и на торжественном приеме. Также 3 и 4 сентября соответственно состоялись двусторонние переговоры Ким Чен Ына с Путиным и Си Цзиньпином.
Южнокорейские СМИ сообщали, что в ходе прошедших переговоров лидеров КНДР и КНР тема денуклеаризации не поднималась, в отличие от прошлых встреч Ким Чен Ына и Си Цзиньпина. В частности, Ким Чен Ын обсуждал вопрос о денуклеаризации Корейского полуострова с председателем КНР в рамках своих двух визитов в Китай в 2018 году.
В Вашингтоне 25 августа состоялась встреча президентов Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и США Дональда Трампа, после которого южнокорейский президент также принял участие в форуме Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией). В частности, он заявил, что Сеул и Вашингтон будут стремиться к диалогу с КНДР, но намерены "решительно отреагировать" на возможные провокации Пхеньяна, а также работать над достижением мира и денуклеаризации Корейского полуострова.
По окончании встречи Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало комментарий, в котором заявлялось, что Ли Чжэ Мёну следует избавиться от "бреда о денуклеаризации" Корейского полуострова, ведь "денуклеаризация", о которой постоянно говорят в Сеуле, уже давно прекратила свое существование в теоретическом, практическом и физическом отношениях.