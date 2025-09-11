Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперты рассказали о спросе на банковские депозиты в сентябре - 11.09.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о спросе на банковские депозиты в сентябре
Эксперты рассказали о спросе на банковские депозиты в сентябре - 11.09.2025, ПРАЙМ
Эксперты рассказали о спросе на банковские депозиты в сентябре
Спрос на банковские депозиты в сентябре 2025 года остается высоким: более 70% приходится на краткосрочные продукты, лидером остаются трехмесячные вклады,... | 11.09.2025, ПРАЙМ
финансы, банки
Финансы, Банки
05:30 11.09.2025
 
Эксперты рассказали о спросе на банковские депозиты в сентябре

«Банки.ру»: спрос на банковские депозиты в сентябре остается высоким

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Спрос на банковские депозиты в сентябре 2025 года остается высоким: более 70% приходится на краткосрочные продукты, лидером остаются трехмесячные вклады, говорится в исследовании "Банки.ру", которое есть у РИА Новости.
"После смещения интереса к долгосрочным продуктам в начале лета, в августе и сентябре внимание вкладчиков вновь сосредоточилось на краткосрочных вкладах. Вклады сроком до шести месяцев сформировали свыше 70% совокупного спроса", - рассказала аналитик финансового маркетплейса Гаянэ Замалеева.
Эксперт связывает это с высокой ликвидностью и привлекательными условиями - банки и маркетплейсы регулярно запускают акционные предложения на краткосрочные продукты, а финансовые платформы дополнительно стимулируют клиентов бонусами к ставкам.
Также аналитики отмечают, что лидером рынка остаются трехмесячные депозиты: их доля достигла 32,4%, что стало максимальным значением в 2025 году. При этом спрос на них вырос на 3,6% по сравнению с июлем.
"На втором месте - шестимесячные вклады (26,4%), однако их популярность снизилась на 2,5%. Замыкают тройку одномесячные продукты, доля которых составила 11,5% (+1 п.п. за месяц)", - говорится в материале.
Более того, по оценке аналитика, на сентябрьском заседании регулятор сделает третий шаг снижения ключевой ставки - вероятно, на 2 процентных пункта.
Следующее заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке запланировано на 12 сентября. Всего до конца 2025 года пройдет три заседания по ключевой ставке.
В сентябре и в целом осенью аналитики ожидают сохранения высокого спроса на депозиты. "Дополнительным драйвером станет предновогодний период, когда население традиционно активнее размещает средства в краткосрочных продуктах, чтобы зафиксировать прибыль к ноябрю–декабрю. При этом депозиты на 6–9 месяцев и годовые продукты будут постепенно набирать популярность", - прогнозируют аналитики маркетплейса.
По прогнозу эксперта, доля спроса на годовые вклады в сентябре может снизиться до 20–21%, а доля депозитов сроком свыше года не превысит 7%.
 
Заголовок открываемого материала