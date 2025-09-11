Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия стала третьим поставщиком газа в Испанию с начала 2025 года
Россия стала третьим поставщиком газа в Испанию с начала 2025 года
2025-09-11T13:34+0300
2025-09-11T13:34+0300
МАДРИД, 11 сен - ПРАЙМ. Россия занимает третье по объемам место среди поставщиков сжиженного природного газа (СПГ) в Испанию в 2025 году, её доля с января по август составила 12,3%, следует из данных испанской энергетической компании Enagas. Так, за первые восемь месяцев текущего года Испания получила из России 30 509 ГВт.ч газа (почти 2,9 миллиарда кубометров). Лидером поставок остаётся Алжир с долей 33% (81 871 ГВт.ч, или 7,76 миллиарда кубометров), за ним следуют США - 30,7% (76 218 ГВт.ч, или 7,22 миллиарда кубометров). Среди других экспортёров выделяются Нигерия с долей 8,1%, Ангола (5,4%), Франция и Перу (по 2,2%), Португалия (2%), Катар (2%) и ряд других стран. В августе на долю российского газа пришлось 7,8% импорта (2 152 ГВт.ч, или 204 миллиона кубометров), крупнейшим поставщиком стали США с долей 38,1%, за ними шёл Алжир (36,4%). По данным Enagas, Россия в 2024 году стала вторым по величине поставщиком природного газа в Испанию, обеспечив 21,3% от общего объема импорта. Как сообщал РИА Новости посол России в Мадриде Юрий Клименко, Испания сохранила в 2024 году объемы закупок российского СПГ на уровне предыдущего года, несмотря на громкие заявления властей о необходимости сокращения импорта и замены его альтернативными источниками. По его словам, такие противоречия демонстрируют, что экономическая целесообразность берет верх над политической риторикой, так как российское "голубое топливо" поставляется по весьма конкурентным и выгодным для испанцев ценам, прежде всего, в рамках имеющегося крупного многолетнего контракта.
13:34 11.09.2025
 
Россия стала третьим поставщиком газа в Испанию с начала 2025 года

© flickr.com / sermarr erGuiri% Флаг Испании
© flickr.com / sermarr erGuiri
США получили обещание от Европы о прекращении закупок российского газа
Вчера, 22:35
США получили обещание от Европы о прекращении закупок российского газа
Вчера, 22:35
 
