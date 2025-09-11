Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сийярто поделился деталями разговора с Рубио - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/es-862156702.html
Сийярто поделился деталями разговора с Рубио
Сийярто поделился деталями разговора с Рубио - 11.09.2025, ПРАЙМ
Сийярто поделился деталями разговора с Рубио
Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре согласился с венгерской точкой зрения, что в вопросах энпргоснабжения нельзя игнорировать физическую... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T21:03+0300
2025-09-11T21:03+0300
мировая экономика
сша
венгрия
рф
марко рубио
петер сийярто
мид
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861093098_0:136:2738:1676_1920x0_80_0_0_fd0ef1675004e8706d0c3ee077a8feaa.jpg
БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре согласился с венгерской точкой зрения, что в вопросах энпргоснабжения нельзя игнорировать физическую реальность и существующую инфраструктуру, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не может перестать покупать нефть и газ у России, поскольку не имеет выхода к морю и не располагает инфраструктурой для поставок энергоносителей из других направлений. Глава венгерского МИД сообщил, что проинформировал Рубио "об особой ситуации с энергоснабжением в Центральной Европе" и рассказал о том, как в регионе "развивалась инфраструктура и в какой степени она определяет проблему энергоснабжения". "Марко Рубио – первый и, пожалуй, единственный западный политик из всех, кого я когда-либо слушал, кто подтвердил рациональный аргумент о том, что инфраструктуру, географию и физические реалии нельзя игнорировать, когда мы говорим о проблемах энергоснабжения", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook *.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://1prime.ru/20250911/es-862154788.html
сша
венгрия
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/16/861093098_161:0:2578:1813_1920x0_80_0_0_1e0ab2fb9c10c052fbb7e110f8dda96d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, сша, венгрия, рф, марко рубио, петер сийярто, мид
Мировая экономика, США, ВЕНГРИЯ, РФ, Марко Рубио, Петер Сийярто, МИД
21:03 11.09.2025
 
Сийярто поделился деталями разговора с Рубио

Сийярто: Рубио поддержал позицию Венгрии по проблемам энергоснабжения

© РИА Новости . Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
© РИА Новости . Евгений Одиноков
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре согласился с венгерской точкой зрения, что в вопросах энпргоснабжения нельзя игнорировать физическую реальность и существующую инфраструктуру, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
Ранее Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не может перестать покупать нефть и газ у России, поскольку не имеет выхода к морю и не располагает инфраструктурой для поставок энергоносителей из других направлений.
Глава венгерского МИД сообщил, что проинформировал Рубио "об особой ситуации с энергоснабжением в Центральной Европе" и рассказал о том, как в регионе "развивалась инфраструктура и в какой степени она определяет проблему энергоснабжения".
"Марко Рубио – первый и, пожалуй, единственный западный политик из всех, кого я когда-либо слушал, кто подтвердил рациональный аргумент о том, что инфраструктуру, географию и физические реалии нельзя игнорировать, когда мы говорим о проблемах энергоснабжения", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook *.
*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Петер Сийярто
Сийярто: Венгрия сделает все, чтобы ЕС не лишил ее энергоснабжения
20:36
 
Мировая экономикаСШАВЕНГРИЯРФМарко РубиоПетер СийяртоМИД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала