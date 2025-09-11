https://1prime.ru/20250911/es-862156702.html

Сийярто поделился деталями разговора с Рубио

Сийярто поделился деталями разговора с Рубио - 11.09.2025, ПРАЙМ

Сийярто поделился деталями разговора с Рубио

Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре согласился с венгерской точкой зрения, что в вопросах энпргоснабжения нельзя игнорировать физическую... | 11.09.2025

БУДАПЕШТ, 11 сен - ПРАЙМ. Госсекретарь США Марко Рубио в телефонном разговоре согласился с венгерской точкой зрения, что в вопросах энпргоснабжения нельзя игнорировать физическую реальность и существующую инфраструктуру, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто. Ранее Сийярто неоднократно заявлял, что Венгрия не может перестать покупать нефть и газ у России, поскольку не имеет выхода к морю и не располагает инфраструктурой для поставок энергоносителей из других направлений. Глава венгерского МИД сообщил, что проинформировал Рубио "об особой ситуации с энергоснабжением в Центральной Европе" и рассказал о том, как в регионе "развивалась инфраструктура и в какой степени она определяет проблему энергоснабжения". "Марко Рубио – первый и, пожалуй, единственный западный политик из всех, кого я когда-либо слушал, кто подтвердил рациональный аргумент о том, что инфраструктуру, географию и физические реалии нельзя игнорировать, когда мы говорим о проблемах энергоснабжения", - сказал Сийярто в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook *.*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

