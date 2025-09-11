Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/es-862160053.html
Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль
Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль - 11.09.2025, ПРАЙМ
Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль
Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль во избежание краха международной системы безопасности. | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T23:24+0300
2025-09-11T23:24+0300
турция
израиль
катар
мид
ес
оон
в мире
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/58/842185847_0:0:2983:1677_1920x0_80_0_0_5644afb896c22bba14fe25e03e3671bb.jpg
АНКАРА, 11 сен – ПРАЙМ. Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль во избежание краха международной системы безопасности. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе. "Международному сообществу, международной системе необходимо сделать большее. Особенно ЕС, другим странам, ООН необходимо принять меры, чтобы остановить Израиль. Иначе мы столкнемся лицом к лице с полным крахом международной системы", - сказал Фидан на пресс-конференции в Италии, видеозапись его заявления представила пресс-служба МИД Турции.
https://1prime.ru/20250911/rossiya-862159907.html
турция
израиль
катар
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84218/58/842185847_117:0:2846:2047_1920x0_80_0_0_90fdf6264d3ac98857586792b0f78c72.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, израиль, катар, мид, ес, оон, в мире
ТУРЦИЯ, ИЗРАИЛЬ, КАТАР, МИД, ЕС, ООН, В мире
23:24 11.09.2025
 
Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль

Фидан призвал ЕС и ООН остановить Израиль

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Хакан Фидан
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Филиппов
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 11 сен – ПРАЙМ. Глава МИД Турции призвал ЕС и ООН остановить Израиль во избежание краха международной системы безопасности.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) во вторник объявила о начале операции "Огненная вершина" и нанесла удары по высокопоставленным чиновникам палестинского движения ХАМАС в Катаре. Очевидцы рассказали РИА Новости о череде сильных взрывов в Дохе.
"Международному сообществу, международной системе необходимо сделать большее. Особенно ЕС, другим странам, ООН необходимо принять меры, чтобы остановить Израиль. Иначе мы столкнемся лицом к лице с полным крахом международной системы", - сказал Фидан на пресс-конференции в Италии, видеозапись его заявления представила пресс-служба МИД Турции.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя выступает на открытом заседании совета безопасности ООН - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Небензя назвал атаку Израиля против Катара вопиющим нападением
23:22
 
ТУРЦИЯИЗРАИЛЬКАТАРМИДЕСООНВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала