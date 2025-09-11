Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Эстонии предложили ввести бесполетную зону в восточной части страны - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/estoniya-862157394.html
В Эстонии предложили ввести бесполетную зону в восточной части страны
В Эстонии предложили ввести бесполетную зону в восточной части страны - 11.09.2025, ПРАЙМ
В Эстонии предложили ввести бесполетную зону в восточной части страны
Военные Эстонии предложили ввести временный запрет на полеты в восточной части страны, согласно плану, он будет действовать в течение следующих недель вечером и | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T21:34+0300
2025-09-11T21:34+0300
бизнес
общество
польша
эстония
белоруссия
дональд туск
урсула фон дер ляйен
дмитрий песков
ек
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/63/837536354_0:6:2995:1691_1920x0_80_0_0_1b262ec6c21eb717f2fb2b75c2f4eda8.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Военные Эстонии предложили ввести временный запрет на полеты в восточной части страны, согласно плану, он будет действовать в течение следующих недель вечером и ночью, сообщает телерадиокомпания ERR. Латвийское министерство обороны ранее заявило, что Латвия с четверга минимум на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией. Польское агентство воздушного движения также сделало объявление, что Польша до 9 декабря вводит ограничение полетов воздушных судов вдоль восточной границы. "Силы обороны предложили в четверг транспортному департаменту ввести временную запретную зону для полетов в воздушном пространстве в восточной части Эстонии... Запретная зона будет действовать в течение следующих недель с 20.00 до 07.00. В течение этого периода в пределах установленной зоны будут запрещены полеты гражданской авиации и дронов", - говорится в материале ERR. Телерадиокомпания отмечает, что предлагаемая запретная зона проходит от линии озера Педассааре - восточный берег Выртсъярв до восточной границы Эстонии. Эстонские силы обороны обосновывают свое решение необходимостью проведения учений и организации более тщательного мониторинга воздушного пространства. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от властей Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник белорусского генштаба - первый заместитель министра обороны, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
https://1prime.ru/20250911/samolety-862136450.html
польша
эстония
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83753/63/837536354_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_ccf4df553bfdfd92c04cbbdd0094fc81.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , польша, эстония, белоруссия, дональд туск, урсула фон дер ляйен, дмитрий песков, ек, ес, нато, в мире
Бизнес, Общество , ПОЛЬША, ЭСТОНИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Дональд Туск, Урсула фон дер Ляйен, Дмитрий Песков, ЕК, ЕС, НАТО, В мире
21:34 11.09.2025
 
В Эстонии предложили ввести бесполетную зону в восточной части страны

ERR: в Эстонии предложили ввести бесполетную зону в восточной части страны

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Государственный флаг Эстонии. Архивное фото
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Военные Эстонии предложили ввести временный запрет на полеты в восточной части страны, согласно плану, он будет действовать в течение следующих недель вечером и ночью, сообщает телерадиокомпания ERR.
Латвийское министерство обороны ранее заявило, что Латвия с четверга минимум на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией. Польское агентство воздушного движения также сделало объявление, что Польша до 9 декабря вводит ограничение полетов воздушных судов вдоль восточной границы.
"Силы обороны предложили в четверг транспортному департаменту ввести временную запретную зону для полетов в воздушном пространстве в восточной части Эстонии... Запретная зона будет действовать в течение следующих недель с 20.00 до 07.00. В течение этого периода в пределах установленной зоны будут запрещены полеты гражданской авиации и дронов", - говорится в материале ERR.
Телерадиокомпания отмечает, что предлагаемая запретная зона проходит от линии озера Педассааре - восточный берег Выртсъярв до восточной границы Эстонии.
Эстонские силы обороны обосновывают свое решение необходимостью проведения учений и организации более тщательного мониторинга воздушного пространства.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от властей Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов.
В свою очередь, начальник белорусского генштаба - первый заместитель министра обороны, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
Французский многоцелевой истребитель четвёртого поколения Rafale - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
Франция и Британия хотят направить в Польшу самолеты Rafale и Eurofighter
16:07
 
БизнесОбществоПОЛЬШАЭСТОНИЯБЕЛОРУССИЯДональд ТускУрсула фон дер ЛяйенДмитрий ПесковЕКЕСНАТОВ мире
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала