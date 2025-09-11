В Эстонии предложили ввести бесполетную зону в восточной части страны

https://1prime.ru/20250911/estoniya-862157394.html

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Военные Эстонии предложили ввести временный запрет на полеты в восточной части страны, согласно плану, он будет действовать в течение следующих недель вечером и ночью, сообщает телерадиокомпания ERR. Латвийское министерство обороны ранее заявило, что Латвия с четверга минимум на неделю закроет воздушное пространство у границы с Россией и Белоруссией. Польское агентство воздушного движения также сделало объявление, что Польша до 9 декабря вводит ограничение полетов воздушных судов вдоль восточной границы. "Силы обороны предложили в четверг транспортному департаменту ввести временную запретную зону для полетов в воздушном пространстве в восточной части Эстонии... Запретная зона будет действовать в течение следующих недель с 20.00 до 07.00. В течение этого периода в пределах установленной зоны будут запрещены полеты гражданской авиации и дронов", - говорится в материале ERR. Телерадиокомпания отмечает, что предлагаемая запретная зона проходит от линии озера Педассааре - восточный берег Выртсъярв до восточной границы Эстонии. Эстонские силы обороны обосновывают свое решение необходимостью проведения учений и организации более тщательного мониторинга воздушного пространства. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идет о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от властей Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник белорусского генштаба - первый заместитель министра обороны, генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.

