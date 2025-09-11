https://1prime.ru/20250911/evro-862109938.html
Внебиржевой курс евро поднялся выше 100 рублей
Расчетный курс евро, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля, следует из данных торгов.
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Расчетный курс евро, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля, следует из данных торгов. К 10.05 мск курс евро рос на 78 копеек относительно предыдущего закрытия - до 100,12 рубля. После приостановки торгов евро на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса евро через курс евро к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов.
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Расчетный курс евро, который является ориентиром для внебиржевого рынка, поднялся выше 100 рублей впервые с 10 февраля, следует из данных торгов.
К 10.05 мск курс евро рос на 78 копеек относительно предыдущего закрытия - до 100,12 рубля.
После приостановки торгов евро на Московской бирже летом прошлого года по-настоящему репрезентативен для рубля только курс юаня, биржевые торги которым идут с 10.00 до 19.00 мск. Именно в эти часы возможен расчет курса евро через курс евро к юаню на форексе и курс юаня к рублю на Московской бирже. Этот кросс-курс и служит главным ориентиром для внебиржевых торгов.
