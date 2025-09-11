https://1prime.ru/20250911/fitso-862132161.html
Словакия не поддержит новый пакет санкций против России, заявил Фицо
БРАТИСЛАВА, 11 сен - ПРАЙМ. Словакия не поддержит новый пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит решение ситуации с ценами не электроэнергию в Европе, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Не будем поддерживать никакой новый пакет (санкций против РФ - ред.) до тех пор, пока Европейская комиссия не предложит реальные предложения о том, что касается цен на электроэнергию в Европе", - сказал Фицо по итогам встречи с главой Евросовета в Братиславе в четверг.
