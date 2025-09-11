Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Словакия не поддержит новый пакет санкций против России, заявил Фицо - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250911/fitso-862132161.html
Словакия не поддержит новый пакет санкций против России, заявил Фицо
Словакия не поддержит новый пакет санкций против России, заявил Фицо - 11.09.2025, ПРАЙМ
Словакия не поддержит новый пакет санкций против России, заявил Фицо
Словакия не поддержит новый пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит решение ситуации с ценами не электроэнергию в Европе, заявил... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T15:01+0300
2025-09-11T15:01+0300
экономика
словакия
европа
роберт фицо
евросовет
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_0:0:2855:1606_1920x0_80_0_0_ee72072ac670f4d30e0f299ac6429bdd.jpg
БРАТИСЛАВА, 11 сен - ПРАЙМ. Словакия не поддержит новый пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит решение ситуации с ценами не электроэнергию в Европе, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо. "Не будем поддерживать никакой новый пакет (санкций против РФ - ред.) до тех пор, пока Европейская комиссия не предложит реальные предложения о том, что касается цен на электроэнергию в Европе", - сказал Фицо по итогам встречи с главой Евросовета в Братиславе в четверг.
https://1prime.ru/20250911/sanktsii-862130521.html
словакия
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/93/842589351_129:0:2750:1966_1920x0_80_0_0_a8a6626143bd07726c7f3ca085baa6a8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
словакия, европа, роберт фицо, евросовет
Экономика, СЛОВАКИЯ, ЕВРОПА, Роберт Фицо, Евросовет
15:01 11.09.2025
 
Словакия не поддержит новый пакет санкций против России, заявил Фицо

Фицо: Словакия не поддержит санкции против РФ, пока стоит вопрос цен на электричество

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкРоберт Фицо
Роберт Фицо - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
БРАТИСЛАВА, 11 сен - ПРАЙМ. Словакия не поддержит новый пакет санкций против РФ, если Европейская комиссия не предложит решение ситуации с ценами не электроэнергию в Европе, заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.
"Не будем поддерживать никакой новый пакет (санкций против РФ - ред.) до тех пор, пока Европейская комиссия не предложит реальные предложения о том, что касается цен на электроэнергию в Европе", - сказал Фицо по итогам встречи с главой Евросовета в Братиславе в четверг.
Еврокомиссия - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
В ЕК рассказали о ходе обсуждения 19-го пакета санкций против России
14:42
 
ЭкономикаСЛОВАКИЯЕВРОПАРоберт ФицоЕвросовет
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала