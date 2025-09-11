https://1prime.ru/20250911/gladkov-862107679.html
Гладков сообщил подробности атаки беспилотников на Белгород
БЕЛГОРОД, 11 сен - ПРАЙМ. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгород 41 беспилотником, 28 из них были сбиты, три мирных жителя пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Город Белгород подвергся атакам 41 беспилотника, из которых 28 сбиты. Ранены трое мирных жителей. Все пострадавшие продолжают лечение в стационаре. Повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов, три социальных и один коммерческий объекты, три административных здания и 15 транспортных средств", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в четверг утром в результате ударов БПЛА был ранен мужчина, пострадавшего доставили в больницу. Повреждены соцобъект, три автомобиля и две квартиры в многоквартирном доме.
БЕЛГОРОД, 11 сен - ПРАЙМ. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгород 41 беспилотником, 28 из них были сбиты, три мирных жителя пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Город Белгород подвергся атакам 41 беспилотника, из которых 28 сбиты. Ранены трое мирных жителей. Все пострадавшие продолжают лечение в стационаре. Повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов, три социальных и один коммерческий объекты, три административных здания и 15 транспортных средств", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в четверг утром в результате ударов БПЛА был ранен мужчина, пострадавшего доставили в больницу. Повреждены соцобъект, три автомобиля и две квартиры в многоквартирном доме.
