Гладков сообщил подробности атаки беспилотников на Белгород - 11.09.2025
Происшествия
Гладков сообщил подробности атаки беспилотников на Белгород
Гладков сообщил подробности атаки беспилотников на Белгород
2025-09-11T09:30+0300
2025-09-11T09:30+0300
происшествия
общество
россия
белгород
белгородская область
БЕЛГОРОД, 11 сен - ПРАЙМ. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгород 41 беспилотником, 28 из них были сбиты, три мирных жителя пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. "Город Белгород подвергся атакам 41 беспилотника, из которых 28 сбиты. Ранены трое мирных жителей. Все пострадавшие продолжают лечение в стационаре. Повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов, три социальных и один коммерческий объекты, три административных здания и 15 транспортных средств", - написал Гладков в Telegram-канале. Губернатор добавил, что в четверг утром в результате ударов БПЛА был ранен мужчина, пострадавшего доставили в больницу. Повреждены соцобъект, три автомобиля и две квартиры в многоквартирном доме.
белгород
белгородская область
общество, россия, белгород, белгородская область
Происшествия, Общество, РОССИЯ, БЕЛГОРОД, Белгородская область
09:30 11.09.2025
 
© РИА Новости . Антон Вергун
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
© РИА Новости . Антон Вергун
Перейти в медиабанк
БЕЛГОРОД, 11 сен - ПРАЙМ. Украинские военные за прошедшие сутки атаковали Белгород 41 беспилотником, 28 из них были сбиты, три мирных жителя пострадали, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"Город Белгород подвергся атакам 41 беспилотника, из которых 28 сбиты. Ранены трое мирных жителей. Все пострадавшие продолжают лечение в стационаре. Повреждены шесть многоквартирных и шесть частных домов, три социальных и один коммерческий объекты, три административных здания и 15 транспортных средств", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что в четверг утром в результате ударов БПЛА был ранен мужчина, пострадавшего доставили в больницу. Повреждены соцобъект, три автомобиля и две квартиры в многоквартирном доме.
Вид на центральную часть Белгорода
Работу крупных ТЦ вновь приостановили в Белгороде и Белгородском районе
08:53
 
Происшествия Общество РОССИЯ БЕЛГОРОД Белгородская область
 
 
