https://1prime.ru/20250911/goroda-862102068.html
Названы города с самым большим спросом на новый iPhone 17
Названы города с самым большим спросом на новый iPhone 17 - 11.09.2025, ПРАЙМ
Названы города с самым большим спросом на новый iPhone 17
Предзаказ на новый iPhone 17 в России после презентации оказался самым большим с 2023 года: вдвое выше, чем после презентации iPhone 16 и в пять раз - после... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T05:55+0300
2025-09-11T05:55+0300
2025-09-11T05:55+0300
технологии
россия
москва
санкт-петербург
рязань
мтс
apple
яндекс маркет
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862102068.jpg?1757559305
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Предзаказ на новый iPhone 17 в России после презентации оказался самым большим с 2023 года: вдвое выше, чем после презентации iPhone 16 и в пять раз - после презентации iPhone 15, подсчитали для РИА Новости аналитики МТС.
"Спрос на новинки оказался в 2 раза выше, чем за аналогичный период предзаказов на iPhone 16 в прошлом году и в 5 раз выше, чем на iPhone 15 в позапрошлом", - сообщили в компании, анализируя собственные данные.
Отмечается, что самой популярной моделью в новой линейке оказался iPhone 17 Pro Max – на него пришлось 57% от всех предзаказов. Далее следуют iPhone 17 Pro - 31%, iPhone 17 Air - 9% и базовый iPhone 17 - 3%. Наиболее востребованный цветом стал темно-синий, объем памяти 256 Гб.
В топ-5 городов с наибольшим спросом на новинки вошли Москва с долей 39% от всех предзаказов, а также Санкт-Петербург, Рязань, Хабаровск и Сочи.
Американская компания Apple во вторник представила линейку смартфонов iPhone 17 в рамках своей осенней презентации. Как рассказали РИА Новости в пресс-службах "Яндекс Маркета", Ozon и CDEK.Shopping, цены на Phone 17 на российских маркетплейсах начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 290 тысяч рублей. При этом в МТС агентству сообщили, что цены в России на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу начинаются от 110 тысяч рублей и доходят до 300 тысяч.
москва
санкт-петербург
рязань
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, москва, санкт-петербург, рязань, мтс, apple, яндекс маркет
Технологии, РОССИЯ, МОСКВА, САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Рязань, МТС, Apple, Яндекс Маркет
Названы города с самым большим спросом на новый iPhone 17
Предзаказ на новый iPhone 17 в России оказался самым большим с 2023 года
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Предзаказ на новый iPhone 17 в России после презентации оказался самым большим с 2023 года: вдвое выше, чем после презентации iPhone 16 и в пять раз - после презентации iPhone 15, подсчитали для РИА Новости аналитики МТС.
"Спрос на новинки оказался в 2 раза выше, чем за аналогичный период предзаказов на iPhone 16 в прошлом году и в 5 раз выше, чем на iPhone 15 в позапрошлом", - сообщили в компании, анализируя собственные данные.
Отмечается, что самой популярной моделью в новой линейке оказался iPhone 17 Pro Max – на него пришлось 57% от всех предзаказов. Далее следуют iPhone 17 Pro - 31%, iPhone 17 Air - 9% и базовый iPhone 17 - 3%. Наиболее востребованный цветом стал темно-синий, объем памяти 256 Гб.
В топ-5 городов с наибольшим спросом на новинки вошли Москва с долей 39% от всех предзаказов, а также Санкт-Петербург, Рязань, Хабаровск и Сочи.
Американская компания Apple во вторник представила линейку смартфонов iPhone 17 в рамках своей осенней презентации. Как рассказали РИА Новости в пресс-службах "Яндекс Маркета", Ozon и CDEK.Shopping, цены на Phone 17 на российских маркетплейсах начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 290 тысяч рублей. При этом в МТС агентству сообщили, что цены в России на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу начинаются от 110 тысяч рублей и доходят до 300 тысяч.