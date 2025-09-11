Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
https://1prime.ru/20250911/goroda-862102068.html
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Предзаказ на новый iPhone 17 в России после презентации оказался самым большим с 2023 года: вдвое выше, чем после презентации iPhone 16 и в пять раз - после презентации iPhone 15, подсчитали для РИА Новости аналитики МТС. "Спрос на новинки оказался в 2 раза выше, чем за аналогичный период предзаказов на iPhone 16 в прошлом году и в 5 раз выше, чем на iPhone 15 в позапрошлом", - сообщили в компании, анализируя собственные данные. Отмечается, что самой популярной моделью в новой линейке оказался iPhone 17 Pro Max – на него пришлось 57% от всех предзаказов. Далее следуют iPhone 17 Pro - 31%, iPhone 17 Air - 9% и базовый iPhone 17 - 3%. Наиболее востребованный цветом стал темно-синий, объем памяти 256 Гб. В топ-5 городов с наибольшим спросом на новинки вошли Москва с долей 39% от всех предзаказов, а также Санкт-Петербург, Рязань, Хабаровск и Сочи. Американская компания Apple во вторник представила линейку смартфонов iPhone 17 в рамках своей осенней презентации. Как рассказали РИА Новости в пресс-службах "Яндекс Маркета", Ozon и CDEK.Shopping, цены на Phone 17 на российских маркетплейсах начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 290 тысяч рублей. При этом в МТС агентству сообщили, что цены в России на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу начинаются от 110 тысяч рублей и доходят до 300 тысяч.
05:55 11.09.2025
 
Названы города с самым большим спросом на новый iPhone 17

Предзаказ на новый iPhone 17 в России оказался самым большим с 2023 года

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Предзаказ на новый iPhone 17 в России после презентации оказался самым большим с 2023 года: вдвое выше, чем после презентации iPhone 16 и в пять раз - после презентации iPhone 15, подсчитали для РИА Новости аналитики МТС.
"Спрос на новинки оказался в 2 раза выше, чем за аналогичный период предзаказов на iPhone 16 в прошлом году и в 5 раз выше, чем на iPhone 15 в позапрошлом", - сообщили в компании, анализируя собственные данные.
Отмечается, что самой популярной моделью в новой линейке оказался iPhone 17 Pro Max – на него пришлось 57% от всех предзаказов. Далее следуют iPhone 17 Pro - 31%, iPhone 17 Air - 9% и базовый iPhone 17 - 3%. Наиболее востребованный цветом стал темно-синий, объем памяти 256 Гб.
В топ-5 городов с наибольшим спросом на новинки вошли Москва с долей 39% от всех предзаказов, а также Санкт-Петербург, Рязань, Хабаровск и Сочи.
Американская компания Apple во вторник представила линейку смартфонов iPhone 17 в рамках своей осенней презентации. Как рассказали РИА Новости в пресс-службах "Яндекс Маркета", Ozon и CDEK.Shopping, цены на Phone 17 на российских маркетплейсах начинаются от 91 тысячи рублей и доходят до 290 тысяч рублей. При этом в МТС агентству сообщили, что цены в России на новые смартфоны iPhone 17 по предзаказу начинаются от 110 тысяч рублей и доходят до 300 тысяч.
 
