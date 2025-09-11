https://1prime.ru/20250911/gosdolg-862103451.html

Эксперт оценил возможность перевода госдолга США в криптовалюту

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Идея о том, что США переведут свой госдолг в криптовалюту, обесценив его, не выглядит пока как реалистичный сценарий на горизонте текущего года, рассказал РИА Новости финансовый владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря. "Идея о том, что США переведут свой госдолг в криптовалюту и тем самым обесценят его, выглядит пока скорее как гипотеза, чем как реалистичный сценарий на горизонте текущего года. Американский госдолг - колоссальная сумма, большая часть которой обеспечена рынком казначейских облигаций", - рассказал эксперт. Ранее о таком сценарии на полях ВЭФ высказался советник президента России Антон Кобяков. "Этот рынок глубоко интегрирован в мировую финансовую систему, он критически важен для ФРС, Минфина США, а также для международных инвесторов и центробанков. Перевести такую сумму долга в криптовалюту невозможно технически и юридически - для этого пришлось бы переписать всю финансовую архитектуру США и мировых рынков", - считает эксперт. Рост роли стейблкоинов может быть немного ближе к реальности и уже сейчас крупнейшие эмитенты (Tether, Circle) держат десятки миллиардов долларов в US Treasuries, и доля таких игроков в спросе на короткие облигации заметна, но это не "перевод долга в крипту", а, наоборот, дополнительный канал финансирования через цифровую оболочку доллара, отмечает эксперт. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОН ДЛЯ БИТКОИНА "Для BTC такие рассуждения являются информационным фоном. С одной стороны, разговоры о "цифровом долге" подчеркивают уязвимость традиционных инструментов, что поддерживает тему о BTC как о независимом активе с ограниченной эмиссией. С другой, в реальности США не будут переоценивать свой долг через крипторынок: слишком высоки риски финансовой стабильности, вдобавок к имеющимся. Поэтому для биткоина такие заявления скорее политический фактор, чем фундаментальный драйвер", - отметил эксперт. В краткосрочной перспективе курс BTC остается зависимым от макроэкономики США - инфляции, ставок ФРС, спроса на риск, добавил он. "Если ФРС в сентябре снизит ставку, а доллар продолжит падать, у биткоина появится шанс закрепиться выше 114 000–115 000 долларов. Но сценарий "обесценивания долга через крипту" вряд ли стоит рассматривать как фактор движения рынка", - заключил эксперт.

