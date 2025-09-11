Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эксперт оценил возможность перевода госдолга США в криптовалюту - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250911/gosdolg-862103451.html
Эксперт оценил возможность перевода госдолга США в криптовалюту
Эксперт оценил возможность перевода госдолга США в криптовалюту - 11.09.2025, ПРАЙМ
Эксперт оценил возможность перевода госдолга США в криптовалюту
Идея о том, что США переведут свой госдолг в криптовалюту, обесценив его, не выглядит пока как реалистичный сценарий на горизонте текущего года, рассказал РИА... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T08:17+0300
2025-09-11T08:17+0300
экономика
финансы
сша
us treasuries
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_0:0:2401:1350_1920x0_80_0_0_fff8c58005d8de15c88cc1aade8794d8.jpg
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Идея о том, что США переведут свой госдолг в криптовалюту, обесценив его, не выглядит пока как реалистичный сценарий на горизонте текущего года, рассказал РИА Новости финансовый владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря. "Идея о том, что США переведут свой госдолг в криптовалюту и тем самым обесценят его, выглядит пока скорее как гипотеза, чем как реалистичный сценарий на горизонте текущего года. Американский госдолг - колоссальная сумма, большая часть которой обеспечена рынком казначейских облигаций", - рассказал эксперт. Ранее о таком сценарии на полях ВЭФ высказался советник президента России Антон Кобяков. "Этот рынок глубоко интегрирован в мировую финансовую систему, он критически важен для ФРС, Минфина США, а также для международных инвесторов и центробанков. Перевести такую сумму долга в криптовалюту невозможно технически и юридически - для этого пришлось бы переписать всю финансовую архитектуру США и мировых рынков", - считает эксперт. Рост роли стейблкоинов может быть немного ближе к реальности и уже сейчас крупнейшие эмитенты (Tether, Circle) держат десятки миллиардов долларов в US Treasuries, и доля таких игроков в спросе на короткие облигации заметна, но это не "перевод долга в крипту", а, наоборот, дополнительный канал финансирования через цифровую оболочку доллара, отмечает эксперт. ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОН ДЛЯ БИТКОИНА "Для BTC такие рассуждения являются информационным фоном. С одной стороны, разговоры о "цифровом долге" подчеркивают уязвимость традиционных инструментов, что поддерживает тему о BTC как о независимом активе с ограниченной эмиссией. С другой, в реальности США не будут переоценивать свой долг через крипторынок: слишком высоки риски финансовой стабильности, вдобавок к имеющимся. Поэтому для биткоина такие заявления скорее политический фактор, чем фундаментальный драйвер", - отметил эксперт. В краткосрочной перспективе курс BTC остается зависимым от макроэкономики США - инфляции, ставок ФРС, спроса на риск, добавил он. "Если ФРС в сентябре снизит ставку, а доллар продолжит падать, у биткоина появится шанс закрепиться выше 114 000–115 000 долларов. Но сценарий "обесценивания долга через крипту" вряд ли стоит рассматривать как фактор движения рынка", - заключил эксперт.
https://1prime.ru/20250813/ekonomika-860671837.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84149/36/841493624_128:0:2261:1600_1920x0_80_0_0_0ea89f6c7424a3e695bac68ac421dcfe.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
финансы, сша, us treasuries
Экономика, Финансы, США, US Treasuries
08:17 11.09.2025
 
Эксперт оценил возможность перевода госдолга США в криптовалюту

Глава GIS Mining Гиря: перевод госдолга США в криптовалюту маловероятен

© Unsplash/Yaroslav MuzychenkoФлаги США
Флаги США
© Unsplash/Yaroslav Muzychenko
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Идея о том, что США переведут свой госдолг в криптовалюту, обесценив его, не выглядит пока как реалистичный сценарий на горизонте текущего года, рассказал РИА Новости финансовый владелец и генеральный директор GIS Mining Василий Гиря.
"Идея о том, что США переведут свой госдолг в криптовалюту и тем самым обесценят его, выглядит пока скорее как гипотеза, чем как реалистичный сценарий на горизонте текущего года. Американский госдолг - колоссальная сумма, большая часть которой обеспечена рынком казначейских облигаций", - рассказал эксперт.
Ранее о таком сценарии на полях ВЭФ высказался советник президента России Антон Кобяков.
"Этот рынок глубоко интегрирован в мировую финансовую систему, он критически важен для ФРС, Минфина США, а также для международных инвесторов и центробанков. Перевести такую сумму долга в криптовалюту невозможно технически и юридически - для этого пришлось бы переписать всю финансовую архитектуру США и мировых рынков", - считает эксперт.
Рост роли стейблкоинов может быть немного ближе к реальности и уже сейчас крупнейшие эмитенты (Tether, Circle) держат десятки миллиардов долларов в US Treasuries, и доля таких игроков в спросе на короткие облигации заметна, но это не "перевод долга в крипту", а, наоборот, дополнительный канал финансирования через цифровую оболочку доллара, отмечает эксперт.
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ФОН ДЛЯ БИТКОИНА
"Для BTC такие рассуждения являются информационным фоном. С одной стороны, разговоры о "цифровом долге" подчеркивают уязвимость традиционных инструментов, что поддерживает тему о BTC как о независимом активе с ограниченной эмиссией. С другой, в реальности США не будут переоценивать свой долг через крипторынок: слишком высоки риски финансовой стабильности, вдобавок к имеющимся. Поэтому для биткоина такие заявления скорее политический фактор, чем фундаментальный драйвер", - отметил эксперт.
В краткосрочной перспективе курс BTC остается зависимым от макроэкономики США - инфляции, ставок ФРС, спроса на риск, добавил он.
"Если ФРС в сентябре снизит ставку, а доллар продолжит падать, у биткоина появится шанс закрепиться выше 114 000–115 000 долларов. Но сценарий "обесценивания долга через крипту" вряд ли стоит рассматривать как фактор движения рынка", - заключил эксперт.
Глобус и банкноты - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2025
Рост госдолга США не затронет российскую экономику, считают эксперты
13 августа, 13:30
 
ЭкономикаФинансыСШАUS Treasuries
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала