Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме прокомментировали возвращение к поправке "Джексона-Вэника" - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250911/gosduma-862132354.html
В Госдуме прокомментировали возвращение к поправке "Джексона-Вэника"
В Госдуме прокомментировали возвращение к поправке "Джексона-Вэника" - 11.09.2025, ПРАЙМ
В Госдуме прокомментировали возвращение к поправке "Джексона-Вэника"
Поправка "Джексона-Вэника" была одной из худших практик времен холодной войны, возвращение к ней станет ошибкой, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T15:08+0300
2025-09-11T15:08+0300
экономика
общество
сша
барак обама
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_0:76:3368:1972_1920x0_80_0_0_d12ab15aef426fdc2fd23854b494b89a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Поправка "Джексона-Вэника" была одной из худших практик времен холодной войны, возвращение к ней станет ошибкой, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Законопроект о восстановлении поправки "Джексона-Вэника" внесен в американский конгресс с целью добиться прекращения любой торговли с Россией, заявил ранее член палаты представителей США Джо Уилсон. "Поправка "Джексона-Вэника" - пережиток прошлого. Не удивительно, что апеллировать к худшим практикам времен холодной войны продолжают те, кто предпочитает конструктивной повестке язык ультиматумов и санкций. Возвращение к этой поправке станет ошибкой", - сказал Нестеренко. По его словам, живя прошлым, некоторые американские политики не хотят видеть, что мир изменился, а их угрозы не достигают ожидаемого ими результата. В 1974 году конгресс одобрил, а президент Джеральд Форд подписал поправку "Джексона-Вэника" о торговых рестрикциях в адрес СССР. После распада Советского Союза действие нормы приостановили на словах, а на деле продолжали ее использовать. Спустя почти полвека эту поправку отменил бывший президент США Барак Обама.
https://1prime.ru/20250911/popravka-862104750.html
сша
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/1f/853975756_319:0:3050:2048_1920x0_80_0_0_049b0e920dc24ca7e2ef4f891161aa8d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , сша, барак обама, госдума
Экономика, Общество , США, Барак Обама, Госдума
15:08 11.09.2025
 
В Госдуме прокомментировали возвращение к поправке "Джексона-Вэника"

Депутат Госдумы Нестеренко назвал поправку "Джексона-Вэника" пережитком прошлого

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Поправка "Джексона-Вэника" была одной из худших практик времен холодной войны, возвращение к ней станет ошибкой, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
Законопроект о восстановлении поправки "Джексона-Вэника" внесен в американский конгресс с целью добиться прекращения любой торговли с Россией, заявил ранее член палаты представителей США Джо Уилсон.
"Поправка "Джексона-Вэника" - пережиток прошлого. Не удивительно, что апеллировать к худшим практикам времен холодной войны продолжают те, кто предпочитает конструктивной повестке язык ультиматумов и санкций. Возвращение к этой поправке станет ошибкой", - сказал Нестеренко.
По его словам, живя прошлым, некоторые американские политики не хотят видеть, что мир изменился, а их угрозы не достигают ожидаемого ими результата.
В 1974 году конгресс одобрил, а президент Джеральд Форд подписал поправку "Джексона-Вэника" о торговых рестрикциях в адрес СССР. После распада Советского Союза действие нормы приостановили на словах, а на деле продолжали ее использовать. Спустя почти полвека эту поправку отменил бывший президент США Барак Обама.
Белый дом в США - ПРАЙМ, 1920, 11.09.2025
В США хотят восстановить поправку Джексона-Вэника против России
08:32
 
ЭкономикаОбществоСШАБарак ОбамаГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала