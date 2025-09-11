https://1prime.ru/20250911/gosduma-862132354.html
В Госдуме прокомментировали возвращение к поправке "Джексона-Вэника"
Поправка "Джексона-Вэника" была одной из худших практик времен холодной войны, возвращение к ней станет ошибкой, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко.
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 сен – ПРАЙМ. Поправка "Джексона-Вэника" была одной из худших практик времен холодной войны, возвращение к ней станет ошибкой, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Юрий Нестеренко. Законопроект о восстановлении поправки "Джексона-Вэника" внесен в американский конгресс с целью добиться прекращения любой торговли с Россией, заявил ранее член палаты представителей США Джо Уилсон. "Поправка "Джексона-Вэника" - пережиток прошлого. Не удивительно, что апеллировать к худшим практикам времен холодной войны продолжают те, кто предпочитает конструктивной повестке язык ультиматумов и санкций. Возвращение к этой поправке станет ошибкой", - сказал Нестеренко. По его словам, живя прошлым, некоторые американские политики не хотят видеть, что мир изменился, а их угрозы не достигают ожидаемого ими результата. В 1974 году конгресс одобрил, а президент Джеральд Форд подписал поправку "Джексона-Вэника" о торговых рестрикциях в адрес СССР. После распада Советского Союза действие нормы приостановили на словах, а на деле продолжали ее использовать. Спустя почти полвека эту поправку отменил бывший президент США Барак Обама.
