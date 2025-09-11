В Польше не определили срок закрытия границы с Белоруссией

https://1prime.ru/20250911/granitsa-862115537.html

ВАРШАВА, 11 сен - ПРАЙМ. Срок, на который будет закрыта польско-белорусская граница, не определен, он связан с учениями, заявил министр внутренних дел и администрации Польши Марчин Кервиньский в эфире радиостанции TokFM. "Я хочу опровергнуть. Закрытие этой границы происходит не на время учений, а в связи с учениями. Время закрытия границы - бессрочное", - сказал Кервиньский. "Мы будем постоянно анализировать ситуацию", - добавил министр. Польша в связи с проведением российско-белорусских военных учений "Запад-2025" в ночь с четверга на пятницу решила полностью закрыть границу с Белоруссией, в том числе автомобильный и железнодорожные пункты пропуска. Учения будут проходить с 12 по 16 сентября.

