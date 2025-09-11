СГБ Грузии задержала двух граждан Украины за ввоз 2,4 килограмма гексогена

https://1prime.ru/20250911/gruziya-862129489.html

Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена.

ТБИЛИСИ, 11 сен - ПРАЙМ. Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена. "Служба госбезопасности и МВД Грузии задержали двух граждан Украины… В машине (у них - ред.) были найдены 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена", - сообщили журналистам на брифинге в СГБ.

