СГБ Грузии задержала двух граждан Украины за ввоз 2,4 килограмма гексогена
СГБ Грузии задержала двух граждан Украины за ввоз 2,4 килограмма гексогена - 11.09.2025, ПРАЙМ
СГБ Грузии задержала двух граждан Украины за ввоз 2,4 килограмма гексогена
Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена.
2025-09-11T14:30+0300
2025-09-11T14:30+0300
2025-09-11T14:30+0300
ТБИЛИСИ, 11 сен - ПРАЙМ. Служба государственной безопасности Грузии заявила о задержании двух граждан Украины за ввоз из Турции 2,4 килограмма гексогена. "Служба госбезопасности и МВД Грузии задержали двух граждан Украины… В машине (у них - ред.) были найдены 2,4 килограмма взрывчатого вещества гексогена", - сообщили журналистам на брифинге в СГБ.
СГБ Грузии задержала двух граждан Украины за ввоз 2,4 килограмма гексогена
