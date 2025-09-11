Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Актер и телеведущий Хрусталев вышел из ресторанного бизнеса в Петербурге - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250911/hrustalev-862100806.html
Актер и телеведущий Хрусталев вышел из ресторанного бизнеса в Петербурге
Актер и телеведущий Хрусталев вышел из ресторанного бизнеса в Петербурге - 11.09.2025, ПРАЙМ
Актер и телеведущий Хрусталев вышел из ресторанного бизнеса в Петербурге
Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев, ранее игравший в КВН и Comedy Club, в июне этого года продал свою долю в 50% в компании "Соль и Свет", которая... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T04:03+0300
2025-09-11T04:35+0300
бизнес
общество
санкт-петербург
новгородская область
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862100806.jpg?1757554507
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев, ранее игравший в КВН и Comedy Club, в июне этого года продал свою долю в 50% в компании "Соль и Свет", которая предоставляет услуги по доставке продуктов питания, а в июле сократил долю в туристической компании "Поток" с 50% до 2,5%, следует из регистрационных данных компаний, с которыми ознакомилось РИА Новости. Отмечается, что ООО "Соль и Свет" зарегистрировано в Санкт-Петербурге. В ее деятельность входят услуги по доставке продуктов питания, деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и по прочим видам организации питания. В свою очередь ООО "Поток" зарегистрировано в Валдайском районе Новгородской области с уставным капиталом 200 тысяч рублей. До 17 июля соучредителями компании с равными долями являлись Хрусталев и его бывшая коллега Маргарита Сибагатуллина. Тогда как позже 95% компании выкупил бизнесмен Дмитрий Пулин, а остальные 5% поровну поделили Хрусталев и его коллега в шоу-бизнесе. В виды деятельности "Потока" входит предоставление мест для краткосрочного проживания, розничная торговля в неспециализированных магазинах, деятельность сухопутного пассажирского транспорта, покупка, продажа, аренда и управление собственным недвижимым имуществом, прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров и прочее.
санкт-петербург
новгородская область
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, общество , санкт-петербург, новгородская область
Бизнес, Общество , САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, Новгородская область
04:03 11.09.2025 (обновлено: 04:35 11.09.2025)
 
Актер и телеведущий Хрусталев вышел из ресторанного бизнеса в Петербурге

Дмитрий Хрусталев продал долю в компании "Соль и свет" и снизил долю в компании "Поток"

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев, ранее игравший в КВН и Comedy Club, в июне этого года продал свою долю в 50% в компании "Соль и Свет", которая предоставляет услуги по доставке продуктов питания, а в июле сократил долю в туристической компании "Поток" с 50% до 2,5%, следует из регистрационных данных компаний, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Отмечается, что ООО "Соль и Свет" зарегистрировано в Санкт-Петербурге. В ее деятельность входят услуги по доставке продуктов питания, деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и по прочим видам организации питания.
В свою очередь ООО "Поток" зарегистрировано в Валдайском районе Новгородской области с уставным капиталом 200 тысяч рублей. До 17 июля соучредителями компании с равными долями являлись Хрусталев и его бывшая коллега Маргарита Сибагатуллина. Тогда как позже 95% компании выкупил бизнесмен Дмитрий Пулин, а остальные 5% поровну поделили Хрусталев и его коллега в шоу-бизнесе.
В виды деятельности "Потока" входит предоставление мест для краткосрочного проживания, розничная торговля в неспециализированных магазинах, деятельность сухопутного пассажирского транспорта, покупка, продажа, аренда и управление собственным недвижимым имуществом, прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров и прочее.
 
БизнесОбществоСАНКТ-ПЕТЕРБУРГНовгородская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала