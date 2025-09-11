https://1prime.ru/20250911/hrustalev-862100806.html

Актер и телеведущий Хрусталев вышел из ресторанного бизнеса в Петербурге

Актер и телеведущий Хрусталев вышел из ресторанного бизнеса в Петербурге

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Актер и телеведущий Дмитрий Хрусталев, ранее игравший в КВН и Comedy Club, в июне этого года продал свою долю в 50% в компании "Соль и Свет", которая предоставляет услуги по доставке продуктов питания, а в июле сократил долю в туристической компании "Поток" с 50% до 2,5%, следует из регистрационных данных компаний, с которыми ознакомилось РИА Новости. Отмечается, что ООО "Соль и Свет" зарегистрировано в Санкт-Петербурге. В ее деятельность входят услуги по доставке продуктов питания, деятельность предприятий общественного питания по обслуживанию торжественных мероприятий и по прочим видам организации питания. В свою очередь ООО "Поток" зарегистрировано в Валдайском районе Новгородской области с уставным капиталом 200 тысяч рублей. До 17 июля соучредителями компании с равными долями являлись Хрусталев и его бывшая коллега Маргарита Сибагатуллина. Тогда как позже 95% компании выкупил бизнесмен Дмитрий Пулин, а остальные 5% поровну поделили Хрусталев и его коллега в шоу-бизнесе. В виды деятельности "Потока" входит предоставление мест для краткосрочного проживания, розничная торговля в неспециализированных магазинах, деятельность сухопутного пассажирского транспорта, покупка, продажа, аренда и управление собственным недвижимым имуществом, прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров и прочее.

