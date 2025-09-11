Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Инвесторы, желающие вложить в промышленность ДНР, стоят в очереди - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250911/investory-862101348.html
Инвесторы, желающие вложить в промышленность ДНР, стоят в очереди
Инвесторы, желающие вложить в промышленность ДНР, стоят в очереди - 11.09.2025, ПРАЙМ
Инвесторы, желающие вложить в промышленность ДНР, стоят в очереди
Инвесторы, желающие вложить в промышленность ДНР, стоят в очереди, надо подготовить для них площадки, заявил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T04:42+0300
2025-09-11T04:42+0300
экономика
бизнес
россия
мариуполь
владивосток
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862101348.jpg?1757554954
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – ПРАЙМ. Инвесторы, желающие вложить в промышленность ДНР, стоят в очереди, надо подготовить для них площадки, заявил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ. По словам Черткова, сейчас на территории свободно-экономической зоны ДНР привлечено 144 инвестора, еще 155 заявили о намерении войти с инвестпроектами на общую сумму около 150 миллиардов рублей, среди них и строительство нового металлургического завод под Мариуполем. "Сегодня, честно, инвесторов стоит в очередь, много. Мы не можем просто пока предоставить нормальные площадки для развития бизнеса, это площадки до пяти тысяч квадратных метров для различных производств. Вот сейчас основная задача в республике именно подготовить различные площадки до пяти тысяч квадратных метров, большое количество, для того, чтобы инвесторы могли уже выйти, спокойно размещать оборудование и начать работать в республике", - сообщил Чертков. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
мариуполь
владивосток
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, мариуполь, владивосток
Экономика, Бизнес, РОССИЯ, Мариуполь, Владивосток
04:42 11.09.2025
 
Инвесторы, желающие вложить в промышленность ДНР, стоят в очереди

Чертков: инвесторы, желающие вложить в промышленность ДНР, стоят в очереди

Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – ПРАЙМ. Инвесторы, желающие вложить в промышленность ДНР, стоят в очереди, надо подготовить для них площадки, заявил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ.
По словам Черткова, сейчас на территории свободно-экономической зоны ДНР привлечено 144 инвестора, еще 155 заявили о намерении войти с инвестпроектами на общую сумму около 150 миллиардов рублей, среди них и строительство нового металлургического завод под Мариуполем.
"Сегодня, честно, инвесторов стоит в очередь, много. Мы не можем просто пока предоставить нормальные площадки для развития бизнеса, это площадки до пяти тысяч квадратных метров для различных производств. Вот сейчас основная задача в республике именно подготовить различные площадки до пяти тысяч квадратных метров, большое количество, для того, чтобы инвесторы могли уже выйти, спокойно размещать оборудование и начать работать в республике", - сообщил Чертков.
Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯМариупольВладивосток
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала