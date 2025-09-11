https://1prime.ru/20250911/investory-862101348.html

Инвесторы, желающие вложить в промышленность ДНР, стоят в очереди

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен – ПРАЙМ. Инвесторы, желающие вложить в промышленность ДНР, стоят в очереди, надо подготовить для них площадки, заявил РИА Новости врио главы правительства ДНР Андрей Чертков на ВЭФ. По словам Черткова, сейчас на территории свободно-экономической зоны ДНР привлечено 144 инвестора, еще 155 заявили о намерении войти с инвестпроектами на общую сумму около 150 миллиардов рублей, среди них и строительство нового металлургического завод под Мариуполем. "Сегодня, честно, инвесторов стоит в очередь, много. Мы не можем просто пока предоставить нормальные площадки для развития бизнеса, это площадки до пяти тысяч квадратных метров для различных производств. Вот сейчас основная задача в республике именно подготовить различные площадки до пяти тысяч квадратных метров, большое количество, для того, чтобы инвесторы могли уже выйти, спокойно размещать оборудование и начать работать в республике", - сообщил Чертков. Десятый Восточный экономический форум (ВЭФ) проходил 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.

