В России вырос объем просроченных долгов по ипотеке на вторичном рынке - 11.09.2025
В России вырос объем просроченных долгов по ипотеке на вторичном рынке
В России вырос объем просроченных долгов по ипотеке на вторичном рынке
Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам на вторичное жилье вырос за семь месяцев 2025 года на 64% - до 146,2 миллиарда рублей, говорится в... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T10:59+0300
2025-09-11T10:59+0300
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам на вторичное жилье вырос за семь месяцев 2025 года на 64% - до 146,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении коллекторского агентства "Долговой консультант". Как указывается в нем, в 2024 году объем неплатежей за те же семь месяцев вырос на 55%. "Трудности, по нашей оценке, испытывают не только заемщики, взявшие кредиты по высоким ставкам в период 2023-2024 годов, но и те, кто оформлял ипотеку в более ранние периоды. Ситуация усугубляется тем, что спрос на рынке вторичной недвижимости очень слаб, поэтому невозможно быстро найти покупателя на залоговую квартиру. До тех пор, пока не оживится рынок вторичного жилья, просроченная задолженность по ипотеке продолжит расти", - цитирует пресс-служба гендиректоре коллекторского агентства Дениса Аксенова. В сообщении указывается, что наиболее существенный рост просроченной ипотеки с начала 2025 года произошел Марий Эл (в 3,5 раза), Тыве (в 3,3 раза), Новгородской области (в 2,5 раза). По данным коллекторов, самые большие объемы просроченной задолженности по ипотечным кредитам на вторичное жилье - в Москве (19,8 миллиарда рублей), Московской области (15,3 миллиарда рублей), Краснодарском кране (8,7 миллиарда рублей).
10:59 11.09.2025
 
В России вырос объем просроченных долгов по ипотеке на вторичном рынке

"Долговой консультант": объем просроченных долгов по ипотеке на вторичку вырос на 64%

© РИА Новости . Владимир Астапкович
Жилые дома
© РИА Новости . Владимир Астапкович
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам на вторичное жилье вырос за семь месяцев 2025 года на 64% - до 146,2 миллиарда рублей, говорится в сообщении коллекторского агентства "Долговой консультант".
Как указывается в нем, в 2024 году объем неплатежей за те же семь месяцев вырос на 55%.
"Трудности, по нашей оценке, испытывают не только заемщики, взявшие кредиты по высоким ставкам в период 2023-2024 годов, но и те, кто оформлял ипотеку в более ранние периоды. Ситуация усугубляется тем, что спрос на рынке вторичной недвижимости очень слаб, поэтому невозможно быстро найти покупателя на залоговую квартиру. До тех пор, пока не оживится рынок вторичного жилья, просроченная задолженность по ипотеке продолжит расти", - цитирует пресс-служба гендиректоре коллекторского агентства Дениса Аксенова.
В сообщении указывается, что наиболее существенный рост просроченной ипотеки с начала 2025 года произошел Марий Эл (в 3,5 раза), Тыве (в 3,3 раза), Новгородской области (в 2,5 раза).
По данным коллекторов, самые большие объемы просроченной задолженности по ипотечным кредитам на вторичное жилье - в Москве (19,8 миллиарда рублей), Московской области (15,3 миллиарда рублей), Краснодарском кране (8,7 миллиарда рублей).
Россияне придумали неожиданный способ покупки жилья вместо ипотеки
Россияне придумали неожиданный способ покупки жилья вместо ипотеки
Заголовок открываемого материала