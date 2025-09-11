https://1prime.ru/20250911/isk--862110206.html
"Л'Ореаль" подал иск к таможенному управлению на 896 миллионов рублей
МОСКВА, 11 сен – ПРАЙМ. Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление столичного АО "Л'Ореаль" к Центральному таможенному управлению с суммой требований около 896 миллионов рублей, говорится в сообщении в картотеке арбитражных дел. Заявление поступило в суд 8 сентября и к рассмотрению еще не принято. Предмет и основания заявленных требований пока не сообщаются. Спор вытекает из административных правоотношений, уточняется в материалах суда. В 2022 году ряд известных косметических брендов приостановили прямые поставки своей продукции в Россию или полностью прекратили работу на рынке. Среди них - французская L'Oreal (марки Lancome, Giorgio Armani, Yves Saint Laurent, Biotherm, Garnier, Maybelline и другие), а также LVMH (Christian Dior, Givenchy, Guerlain) и Estee Lauder (Clinique, Bobbi Brown, MAC и другие). По данным "БИР-Аналитик", единственным акционером АО "Л'Ореаль" с уставным капиталом более 498 миллионов рублей является компания L'Oreal Deutschland GmbH. Основной вид деятельности истца – "торговля оптовая парфюмерными и косметическими товарами".
