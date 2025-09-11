Исследование показало, сколько россиян оформляют микрозаймы

https://1prime.ru/20250911/issledovanie-862101258.html

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Абсолютное большинство тех, кто оформлял в России микрозаймы в январе-августе этого года - это молодые люди в возрасте до 40 лет, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. "Исследование портрета современного заемщика показало, что самая финансово активная группа – молодежь от 18 до 28 лет, на которую приходится 42% всех оформленных займов. Немного отстает от нее поколение 28-40 лет с результатом в 39%", - говорится в исследовании. Заемщиков старшего возраста значительно меньше: россияне 40-60 лет составляют 16%, остальная доля приходится на тех, кто старше 60 лет, добавили аналитики. Гендерный анализ выявил перевес в сторону мужчин: они оформляют 58% микрозаймов, в то время как на женщин приходится 42%. Исследование семейного статуса клиентов показало, что чаще всего к финансовым услугам прибегают не семейные люди (52%). Доля семейных - 37%, остальные - разведенные заемщики. "Динамика средней суммы займа стала одним из самых ярких индикаторов рынка. В течение восьми месяцев 2025 года практически ежемесячно фиксировался рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Максимальный скачок произошел в апреле, когда средний чек достиг 10 024 рублей, что на 25% больше показателя годичной давности", – прокомментировал руководитель отдела развития микрофинансовых организаций (МФО) в "Сравни" Иван Щербинин. По его словам, существенный прирост также был зафиксирован в феврале (+15%) и мае (+17%). Единственным месяцем с отрицательной динамикой стал июль, когда средняя сумма займа сократилась на 3% – до 9 296 рублей. "Представленные данные четко иллюстрируют смену парадигмы на рынке МФО. Молодежь до 28 лет сегодня – это не просто активная, а доминирующая аудитория. Она цифровизирована и использует займы как инструмент для решения повседневных задач", - заключили аналитики.

