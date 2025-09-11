Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование показало, сколько россиян оформляют микрозаймы - 11.09.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250911/issledovanie-862101258.html
Исследование показало, сколько россиян оформляют микрозаймы
Исследование показало, сколько россиян оформляют микрозаймы - 11.09.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, сколько россиян оформляют микрозаймы
Абсолютное большинство тех, кто оформлял в России микрозаймы в январе-августе этого года - это молодые люди в возрасте до 40 лет, говорится в исследовании... | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T04:39+0300
2025-09-11T04:39+0300
россия
экономика
общество
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862101258.jpg?1757554771
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Абсолютное большинство тех, кто оформлял в России микрозаймы в январе-августе этого года - это молодые люди в возрасте до 40 лет, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости. "Исследование портрета современного заемщика показало, что самая финансово активная группа – молодежь от 18 до 28 лет, на которую приходится 42% всех оформленных займов. Немного отстает от нее поколение 28-40 лет с результатом в 39%", - говорится в исследовании. Заемщиков старшего возраста значительно меньше: россияне 40-60 лет составляют 16%, остальная доля приходится на тех, кто старше 60 лет, добавили аналитики. Гендерный анализ выявил перевес в сторону мужчин: они оформляют 58% микрозаймов, в то время как на женщин приходится 42%. Исследование семейного статуса клиентов показало, что чаще всего к финансовым услугам прибегают не семейные люди (52%). Доля семейных - 37%, остальные - разведенные заемщики. "Динамика средней суммы займа стала одним из самых ярких индикаторов рынка. В течение восьми месяцев 2025 года практически ежемесячно фиксировался рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Максимальный скачок произошел в апреле, когда средний чек достиг 10 024 рублей, что на 25% больше показателя годичной давности", – прокомментировал руководитель отдела развития микрофинансовых организаций (МФО) в "Сравни" Иван Щербинин. По его словам, существенный прирост также был зафиксирован в феврале (+15%) и мае (+17%). Единственным месяцем с отрицательной динамикой стал июль, когда средняя сумма займа сократилась на 3% – до 9 296 рублей. "Представленные данные четко иллюстрируют смену парадигмы на рынке МФО. Молодежь до 28 лет сегодня – это не просто активная, а доминирующая аудитория. Она цифровизирована и использует займы как инструмент для решения повседневных задач", - заключили аналитики.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, общество
РОССИЯ, Экономика, Общество
04:39 11.09.2025
 
Исследование показало, сколько россиян оформляют микрозаймы

«Сравни»: большинство заемщиков в России оформляют микрозаймы до 40 лет

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Абсолютное большинство тех, кто оформлял в России микрозаймы в январе-августе этого года - это молодые люди в возрасте до 40 лет, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Сравни", которое есть у РИА Новости.
"Исследование портрета современного заемщика показало, что самая финансово активная группа – молодежь от 18 до 28 лет, на которую приходится 42% всех оформленных займов. Немного отстает от нее поколение 28-40 лет с результатом в 39%", - говорится в исследовании.
Заемщиков старшего возраста значительно меньше: россияне 40-60 лет составляют 16%, остальная доля приходится на тех, кто старше 60 лет, добавили аналитики.
Гендерный анализ выявил перевес в сторону мужчин: они оформляют 58% микрозаймов, в то время как на женщин приходится 42%. Исследование семейного статуса клиентов показало, что чаще всего к финансовым услугам прибегают не семейные люди (52%). Доля семейных - 37%, остальные - разведенные заемщики.
"Динамика средней суммы займа стала одним из самых ярких индикаторов рынка. В течение восьми месяцев 2025 года практически ежемесячно фиксировался рост по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. Максимальный скачок произошел в апреле, когда средний чек достиг 10 024 рублей, что на 25% больше показателя годичной давности", – прокомментировал руководитель отдела развития микрофинансовых организаций (МФО) в "Сравни" Иван Щербинин.
По его словам, существенный прирост также был зафиксирован в феврале (+15%) и мае (+17%). Единственным месяцем с отрицательной динамикой стал июль, когда средняя сумма займа сократилась на 3% – до 9 296 рублей.
"Представленные данные четко иллюстрируют смену парадигмы на рынке МФО. Молодежь до 28 лет сегодня – это не просто активная, а доминирующая аудитория. Она цифровизирована и использует займы как инструмент для решения повседневных задач", - заключили аналитики.
 
ЭкономикаРОССИЯОбщество
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала