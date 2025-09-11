Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Исследование показало, как россияне реагируют на сообщения мошенников - 11.09.2025, ПРАЙМ
Исследование показало, как россияне реагируют на сообщения мошенников
2025-09-11T05:46+0300
2025-09-11T05:46+0300
технологии
общество
лаборатория касперского
технологии, общество , лаборатория касперского
Технологии, Общество , Лаборатория Касперского
05:46 11.09.2025
 
Исследование показало, как россияне реагируют на сообщения мошенников

Около 80% россиян получали фейковые сообщения от лица начальника

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Около 80% россиян хотя бы раз получали сообщения мошенников в мессенджере от лица начальника, причем большинство не знают, что делать в такой ситуации, и игнорируют письмо - только 1% сообщает об этом в службу безопасности компании, говорится в исследовании сервиса коммуникаций "Контур.Толк" и "Лаборатории Касперского", которое есть у РИА Новости.
"80% россиян хотя бы раз получали фейковое сообщение от "директора" в мессенджере. Большинство опрошенных не знают, как действовать в такой ситуации, и просто игнорируют письмо. Еще 35% отправляют сообщения в спам, 14% молча удаляют их. Лишь 1% респондентов сообщает в службу безопасности своей компании", - сказано в исследовании.
Только 11% респондентов, которые получали фейковые сообщения от начальства, столкнулись с серьезными последствиями, а 6% потеряли доступ к аккаунту. Единичные случаи приводили к угрозе взлома IT-инфраструктуры, финансовым убыткам из-за пересылки платежных документов и утечке логинов и паролей от корпоративных ресурсов.
По мнению 41% опрошенных, для того, чтобы защитить корпоративную информацию, нужно обучать сотрудников компании. Еще 26% видят решение в использовании антивирусов, 25% думают, что нужно переходить на корпоративные мессенджеры, 12% заявили о необходимости политики безопасности.
Риски компрометации информации повышают сами сотрудники - например, почти половина респондентов признались, что после увольнения коллег забывают удалять их из рабочих чатов.
"Угрозы информационной безопасности бизнеса часто связаны с человеческим фактором. Люди могут не только вовремя не распознать ловушку мошенников и начинающуюся кибератаку, но и не знать, как действовать и к кому обращаться в ситуациях, когда чувствуют подвох", - прокомментировал руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса в "Лаборатории Касперского" Алексей Киселев.
 
