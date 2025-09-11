https://1prime.ru/20250911/issledovanie-862101981.html

Исследование показало, как россияне реагируют на сообщения мошенников

Исследование показало, как россияне реагируют на сообщения мошенников - 11.09.2025, ПРАЙМ

Исследование показало, как россияне реагируют на сообщения мошенников

Около 80% россиян хотя бы раз получали сообщения мошенников в мессенджере от лица начальника, причем большинство не знают, что делать в такой ситуации, и... | 11.09.2025, ПРАЙМ

2025-09-11T05:46+0300

2025-09-11T05:46+0300

2025-09-11T05:46+0300

технологии

общество

лаборатория касперского

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/862101981.jpg?1757558760

МОСКВА, 11 сен - ПРАЙМ. Около 80% россиян хотя бы раз получали сообщения мошенников в мессенджере от лица начальника, причем большинство не знают, что делать в такой ситуации, и игнорируют письмо - только 1% сообщает об этом в службу безопасности компании, говорится в исследовании сервиса коммуникаций "Контур.Толк" и "Лаборатории Касперского", которое есть у РИА Новости. "80% россиян хотя бы раз получали фейковое сообщение от "директора" в мессенджере. Большинство опрошенных не знают, как действовать в такой ситуации, и просто игнорируют письмо. Еще 35% отправляют сообщения в спам, 14% молча удаляют их. Лишь 1% респондентов сообщает в службу безопасности своей компании", - сказано в исследовании. Только 11% респондентов, которые получали фейковые сообщения от начальства, столкнулись с серьезными последствиями, а 6% потеряли доступ к аккаунту. Единичные случаи приводили к угрозе взлома IT-инфраструктуры, финансовым убыткам из-за пересылки платежных документов и утечке логинов и паролей от корпоративных ресурсов. По мнению 41% опрошенных, для того, чтобы защитить корпоративную информацию, нужно обучать сотрудников компании. Еще 26% видят решение в использовании антивирусов, 25% думают, что нужно переходить на корпоративные мессенджеры, 12% заявили о необходимости политики безопасности. Риски компрометации информации повышают сами сотрудники - например, почти половина респондентов признались, что после увольнения коллег забывают удалять их из рабочих чатов. "Угрозы информационной безопасности бизнеса часто связаны с человеческим фактором. Люди могут не только вовремя не распознать ловушку мошенников и начинающуюся кибератаку, но и не знать, как действовать и к кому обращаться в ситуациях, когда чувствуют подвох", - прокомментировал руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса в "Лаборатории Касперского" Алексей Киселев.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

технологии, общество , лаборатория касперского