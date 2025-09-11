https://1prime.ru/20250911/kallas-862117004.html

"Реалистичный сценарий". Каллас сделала мрачное заявление об Украине

"Реалистичный сценарий". Каллас сделала мрачное заявление об Украине

Конфликт на Украине будет идти еще несколько лет, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, чьи слова передает EFE.

МОСКВА, 11 сен — ПРАЙМ. Конфликт на Украине будет идти еще несколько лет, заявила глава евродипломатии Кая Каллас, чьи слова передает EFE."Я считаю, что реалистичный сценарий — продолжение конфликта еще пару лет", — утверждает она.По ее мнению, пессимистичным сценарием завершения боевых действий будет исход, при котором Украина должна пойти на территориальные уступки.На прошлой неделе Владимир Путин после визита в Китай заявил, что готов встретиться с Владимиром Зеленским в Москве. При этом он назвал его исполняющим обязанности главы администрации, подчеркнув, что президентский мандат Зеленского истек.Зеленский в интервью телеканалу ABC отказался от визита в Москву, но при этом заявил, что готов к встрече в любом формате.Глава МИД Сергей Лавров сообщил, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году.

