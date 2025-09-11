https://1prime.ru/20250911/kallas-862121616.html

Каллас дала прогноз по окончанию конфликта на Украине

2025-09-11T12:46+0300

политика

мировая экономика

рф

украина

сша

дональд трамп

кая каллас

владимир путин

ес

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg

МАДРИД, 11 сен — ПРАЙМ. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что конфликт на Украине может затянуться ещё на пару лет, поскольку, по ее мнению, усилия международных посредников, включая инициативы президента США Дональда Трампа, не принесли результатов. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце августа отмечал, что именно западные страны пытаются не допустить переговоров по Украине и нарушить процесс, запущенный лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. "Я считаю, что реалистично предположить, что эта война будет продолжаться ещё пару лет. К сожалению, усилия по установлению мира, в том числе предпринятые президентом США Дональдом Трампом, не дали никаких результатов", — заявила Каллас журналистам, ее слова приводит новостное агентство EFE. По ее мнению, один из вариантов развития событий предполагает, что Киев окажется под давлением и уступит часть своих территорий. Глава евродипломатии также обвиняет РФ в затягивании переговоров. Ранее глава МИД РФ заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение Путина приехать в Россию для переговоров.

рф

украина

сша

2025

Новости

