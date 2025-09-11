https://1prime.ru/20250911/kallas-862121616.html
Каллас дала прогноз по окончанию конфликта на Украине
Каллас дала прогноз по окончанию конфликта на Украине - 11.09.2025, ПРАЙМ
Каллас дала прогноз по окончанию конфликта на Украине
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что конфликт на Украине может затянуться ещё на пару лет, поскольку, | 11.09.2025, ПРАЙМ
2025-09-11T12:46+0300
2025-09-11T12:46+0300
2025-09-11T12:46+0300
политика
мировая экономика
рф
украина
сша
дональд трамп
кая каллас
владимир путин
ес
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/02/10/854970710_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_902c452daa3e9045729a434ca633e677.jpg
МАДРИД, 11 сен — ПРАЙМ. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас считает, что конфликт на Украине может затянуться ещё на пару лет, поскольку, по ее мнению, усилия международных посредников, включая инициативы президента США Дональда Трампа, не принесли результатов. Глава МИД РФ Сергей Лавров в конце августа отмечал, что именно западные страны пытаются не допустить переговоров по Украине и нарушить процесс, запущенный лидерами РФ и США Владимиром Путиным и Дональдом Трампом. "Я считаю, что реалистично предположить, что эта война будет продолжаться ещё пару лет. К сожалению, усилия по установлению мира, в том числе предпринятые президентом США Дональдом Трампом, не дали никаких результатов", — заявила Каллас журналистам, ее слова приводит новостное агентство EFE. По ее мнению, один из вариантов развития событий предполагает, что Киев окажется под давлением и уступит часть своих территорий. Глава евродипломатии также обвиняет РФ в затягивании переговоров. Ранее глава МИД РФ заявлял, что Россия готова обсуждать с Украиной политические аспекты урегулирования и работать в любых форматах, при этом Москва до сих пор не получила от Киева ответа на предложение создать три рабочие группы для более конкретного рассмотрения гуманитарных, военных и политических вопросов, выдвинутое российской стороной на переговорах в Стамбуле в 2022 году. Кроме того, именно Владимир Зеленский отверг приглашение Путина приехать в Россию для переговоров.
https://1prime.ru/20250910/pushkov-862069663.html
рф
украина
сша
мировая экономика, рф, украина, сша, дональд трамп, кая каллас, владимир путин, ес
Политика, Мировая экономика, РФ, УКРАИНА, США, Дональд Трамп, Кая Каллас, Владимир Путин, ЕС
Каллас дала прогноз по окончанию конфликта на Украине
Каллас: конфликт на Украине может затянуться еще на пару лет
